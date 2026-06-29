이재용·최태원에 “국가 영웅”…90도 허리 숙인 이 대통령

반도체·AI 70개 기업 관계자 참석 인프라·교육 환경 개선 등 요구에 “동업자 정신 가지고 확실히 책임”

이재명 대통령이 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장을 “국가 영웅” “국민 영웅”이라고 부르며 두 사람에게 허리를 굽혀 인사했다. 이 대통령은 이 회장과 최 회장이 비수도권 지역에 대규모 반도체·인공지능(AI) 산업 투자를 하겠다고 밝힌 것을 두고 “대한민국과 국민의 미래를 위한 어려운 결단”이라고 밝혔다.



이 대통령은 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 이 회장과 최 회장의 투자 계획 발표를 들은 뒤 이같이 말했다.



이 대통령은 “참으로 감격적인 순간”이라며 “대한민국의 새로운 역사가 시작됐다”고 말했다. 이 대통령은 “기업인들을 대표해 이 두 분에게 국가 영웅 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다”며 “기업이 이익을 위해 활동하기도 하지만 국가 공동체의 미래를 위해 활동할 수 있다는 점을 확실하게 증명했다”고 말했다.



이 대통령은 “더 나은 조건을 갖춘 해외로 나갈 수도 있지만, 국민들과 대한민국의 미래를 위해 어려운 선택과 결단을 해준 데 대해 국민을 대표해 인사 한번 드리겠다”며 두 회장에게 차례로 90도 인사를 했다. 이 회장과 최 회장도 이 대통령에게 허리 숙여 인사했고, 이 회장은 이 대통령과 악수하며 “열심히 하겠다”고 말했다.



이 대통령은 또 “이 계획을 차질 없이 수행하겠다는 의미로 손 한 번 잡아보겠다”면서 두 회장과 손을 맞잡았고, 함께 “파이팅”을 외치기도 했다.



이날 보고회에는 이 회장과 최 회장을 비롯해 홍순기 GS 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장 등 반도체·AI 산업 분야의 70개 기업 관계자가 총출동했다. 이 대통령의 모두발언을 시작으로 김정관 산업통상부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관이 연단에 올라 AI 산업 분야별 육성 계획과 인프라 조성 방안을 발표했다.



이 대통령과 기업 간 토론도 이어졌다. 이 대통령은 “반도체 회사들이 부담하는 세금이 엄청난 규모로 늘어날 것으로 생각되기 때문에 동업자 정신을 가지고 확실하게 책임지겠다”며 기업의 산단 인프라 지원, 지방 교육 환경 개선 요구 등에 대해 “가능한 모든 방안을 다 동원하겠다”고 말했다.

