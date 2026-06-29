삼성·SK, 호남에 반도체 공장 4기 짓는다

대도약 프로젝트 국민보고회

400조씩 투자, 각각 2기 건설

피지컬 AI·AI 데이터센터 등

3대 메가 사업에 1500조 투입

이 대통령 “초격차 강국 첫발”

정부가 반도체, 피지컬 인공지능(AI), AI 데이터센터 3대 메가프로젝트에 약 1500조원의 기업 투자가 이뤄진다고 발표했다. 가장 관심을 모았던 반도체 신규 투자는 삼성전자와 SK하이닉스가 호남권에 각각 400조원씩 총 800조원을 투자해 총 4기의 메모리 반도체 생산공장(팹)을 만들기로 했다.



이재명 대통령은 29일 청와대 영빈관에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등과 함께 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 열고 “올해를 대체 불가 대한민국의 꿈이 시작되는 한 해로 만들기 위한 핵심 과제는 초격차 산업 강국으로의 대도약”이라며 “반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터는 대도약을 위한 삼각축”이라고 말했다.



이 대통령은 서남권 대규모 투자를 명시적으로 언급했다. 이 대통령은 “폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰 현재 진행 중인 생산 거점들을 빠르게 완성해야 한다”며 “서남권에 대규모 신규 투자를 통해 압도적 공급 역량을 미리 확보해야 한다”고 했다. 이어 “일각에서 우려한 것처럼 기업에 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철하는 것이 아닌, 기업이 손해 보지 않고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 모아야 한다”고 했다.



이 회장은 “광주를 (반도체 공장) 후보지로 계획하고 있다”면서 고대역폭메모리(HBM) 팹은 충남 천안·온양, 휴머노이드 로봇은 경북 구미, 차세대 배터리는 울산을 중심으로 투자할 계획이라고 밝혔다. 최 회장은 “AI 데이터센터 프로젝트에 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 1100조원 투자를 계획하고 있다”며 기존의 용인 반도체 클러스터 계획도 일정을 앞당기겠다고 했다.



김정관 산업통상부 장관은 3대 메가프로젝트별 투자 계획을 소개했다. 서남권에 총 800조원 규모의 반도체 팹 4기와 협력사 등 생태계를 구축하고, 충청권에는 156조원을 투자해 패키징 거점을 육성한다. AI 데이터센터에는 SK, GS, 네이버와 협력하는 1단계 총 8.4GW(기가와트) 규모의 센터 건설에 550조원을 투자한다. 정부는 2030년까지 ‘피지컬 AI 글로벌 1강’을 목표로 제시했다.



정부는 전력·용수 공급과 부지 조성 등을 위한 인프라 구축 계획도 밝혔다. 서남권 반도체 산업단지에는 재생에너지와 원전을 활용해 전력을 공급하고, 다목적댐·발전용수 등 대체 수자원을 이용해 용수를 공급한다. 지역 성장과 정주 여건을 동시에 충족하는 기업 주도형 거점도시 조성도 함께 추진된다.

