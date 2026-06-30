창간 80주년 경향신문

고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구 국가대표팀의 홍명보 전 감독과 일부 선수가 30일 오전 인천국제공항을 통해 입국했다.

대표팀이 탄 비행기가 활주로에 약 새벽 3시 13경 도착했음에도 현장에는 많은 팬과 시민들이 모여 홍 전 감독을 비난하는 구호를 외치기도 했다.

이들은 "감독 욕은 해도 선수들 욕은 하지 말자"며 자중하는 모습을 보이기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길

입력 2026.06.30 05:02

  • 이준헌 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
30일 새벽 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 펜들의 항의를 받으며 인천공항으로 입국하고 있다. 2026.30 이준헌 기자

30일 새벽 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 펜들의 항의를 받으며 인천공항으로 입국하고 있다. 2026.30 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구 국가대표팀의 홍명보 전 감독과 일부 선수가 30일 오전 인천국제공항을 통해 입국했다.

고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길 [현장 화보]
2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길 [현장 화보]
고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길 [현장 화보]
북중미월드컵에 참가했던 국가대표 김민재가 30일 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 이준헌 기자

북중미월드컵에 참가했던 국가대표 김민재가 30일 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 이준헌 기자

북중미월드컵에 참가했던 국가대표 황의찬이 30일 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

북중미월드컵에 참가했던 국가대표 황의찬이 30일 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵 일정을 마치고 돌아온 축구대표팀 이강인이 30일 새벽 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국, 팬들을 바라보고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵 일정을 마치고 돌아온 축구대표팀 이강인이 30일 새벽 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국, 팬들을 바라보고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

2022 카타르 대회에 이어 2회 연속 원정 월드컵 16강에 도전했던 한국은 이번 북중미 대회 조별리그에서 1승 2패로 승점 3을 기록, A조 3위에 자리했다. 조 3위 12팀 간 경쟁에서는 10위로 밀리면서 32강 토너먼트에 진출하지 못했다. 참가국이 48개로 확대된 이번 대회에서 한국의 최종 순위는 34위로, 순위로만 보면 월드컵 참가 역사상 가장 좋지 않다. 대표팀이 탄 비행기가 활주로에 약 새벽 3시 13경 도착했음에도 현장에는 많은 팬과 시민들이 모여 홍 전 감독을 비난하는 구호를 외치기도 했다. 이들은 “감독 욕은 해도 선수들 욕은 하지 말자”며 자중하는 모습을 보이기도 했다.

2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴한 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 30일 오전 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴한 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 30일 오전 인천공항을 통해 귀국하고 있다. 2026.06.30 이준헌 기자

고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길 [현장 화보]

입국장에 들어선 홍 전 감독은 ‘팬들에게 하실 말씀 없나’ 등 취재진 질문에는 특별한 답을 하지 않은 채 입국장을 나섰다. 우리가 개최국이었던 2002년 한일 월드컵 이후 원정으로 치른 월드컵에서 대표팀이 공항 귀국 행사 없이 들어온 건 이번이 처음이다.

홍명보 전 한국 축구 대표팀 감독이 30일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 홍 감독이 이끈 축구 대표팀은 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출 실패라는 불명예를 안고 귀국했다. 2026.6.30 이준헌 기자

홍명보 전 한국 축구 대표팀 감독이 30일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 홍 감독이 이끈 축구 대표팀은 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출 실패라는 불명예를 안고 귀국했다. 2026.6.30 이준헌 기자

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글