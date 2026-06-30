고성 속 입국장…. 홍명보 축구 국가대표팀 전 감독 귀국길 [현장 화보]

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구 국가대표팀의 홍명보 전 감독과 일부 선수가 30일 오전 인천국제공항을 통해 입국했다.

대표팀이 탄 비행기가 활주로에 약 새벽 3시 13경 도착했음에도 현장에는 많은 팬과 시민들이 모여 홍 전 감독을 비난하는 구호를 외치기도 했다.

이들은 "감독 욕은 해도 선수들 욕은 하지 말자"며 자중하는 모습을 보이기도 했다.