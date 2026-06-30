106일간의 전쟁 끝에 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하고 사실상 휴전에 들어가자 이란 당국은 승리를 선언했다. 하지만 전쟁을 견뎌낸 이란 국민의 일상은 ‘승전’과는 거리가 멀었다. 포탄이 지나간 자리에는 무너진 경제와 일상, 혼란한 정치 상황이 남았다.

경향신문은 테헤란에 거주 중인 샤안(30대·남성), 나심(34·여성·가명)과 마슈하드에 거주하는 넬리(25·여성·가명) 등 청년 3명을 지난 22일부터 온라인 메신저 등으로 인터뷰했다. 이들은 “미래를 꿈꾸기 어렵다”며 여전히 불안과 불확실성에서 벗어나지 못한 이란 사회의 미래에 대한 우려를 털어놨다.

전쟁 이후 심화한 내부 균열

전쟁 이후 이란 내부에서는 정부 지지 세력과 반정부 세력, 팔레비 왕조 지지 세력이 극심하게 대립하고 있다. 향후 이란 지도부가 이들의 갈등을 어떻게 관리하느냐가 국가 재건의 성패를 가를 것으로 보인다.

이란 내에서는 미·이스라엘과 같은 강대국을 상대로 전쟁에서 승리했다는 인식이 확산하면서 일부 친정부 세력의 결집도 이뤄지고 있다. 이란 각지에서는 전쟁 이후 정부를 지지하는 대규모 야간 집회가 열리고 있다. 정부 지지 집회에 참여하고 있는 샤안은 “전쟁 이후 이란 국민의 조국과 정치 체제에 대한 애정의 정도가 가장 크게 달라진 것 같다”며 “우리 모두 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 세계의 두 군사 초강대국(미국과 이스라엘)을 상대로 강력하게 저항한 것에 놀랐다”고 말했다.

MOU와 후속 협상에 관해서도 의견이 극명하게 갈렸다. 샤안은 “MOU에서 미국이 이 정도로 입장을 후퇴시킬 것으로 생각하지 못했다”며 지도부에 대한 강한 신뢰를 드러냈다. 반면 왕정복고를 지지한다는 넬리는 “MOU가 실제로 이행될 것이라고 기대하는 사람은 거의 없다”며 “정부가 역내 대리 세력을 통해 이웃 국가들의 내정에 개입하는 한 평화는 존재할 수 없을 것”이라고 했다.

나심은 “이란인 사이의 심각한 양극화가 사회적 결속을 약화하고, 불안정한 상황을 조성하려는 외부 세력에 의해 이용될 수 있다는 점이 우려된다”고 말했다.

“테헤란에서는 미래 그리기 어렵다”···전쟁 후 만연한 좌절감

서방의 제재로 이미 취약한 상태였던 이란 경제는 106일간의 전쟁 이후 극심한 위기를 맞았다. 환율 급등과 인플레이션은 서민들에게 가장 큰 영향을 줬다. 국제통화기금(IMF)은 올해 이란의 물가상승률이 1980년 이후 최고 수준인 68.9%에 이를 것으로 전망했다. 이란 당국은 전쟁으로 최소 100만개의 일자리가 사라졌다고 밝혔다. 이란 경제학자인 하디 카할자데는 전쟁으로 전체 노동력의 절반 수준인 1200만개 일자리가 사라질 위험에 처해있다고 분석한 바 있다.

붕괴된 경제 속에 미래에 대한 청년들의 기대도 무너지고 있다. 해외 유학을 준비하고 있던 나심의 계획은 전쟁으로 중단됐다. 나심은 “대학원 등록금뿐만 아니라 토플이나 IELTS(아이엘츠) 같은 공인 영어 시험 응시료도 점점 오르고 있는데 지금으로서는 이를 감당할 여력이 없다”고 말했다. 온라인 한국어 강의가 주요 수입원이었던 넬리도 전쟁 중 당국의 인터넷 차단으로 일자리를 잃었다.

나심은 전쟁 이후 불확실한 미래로 우울감과 불안감이 커져 몇 개월간 잠을 제대로 자지 못했다고 토로했다. 그는 “경제적 어려움으로 점점 꿈을 향한 희망을 잃어가고 있다”며 “평범한 삶조차 살아가기 어렵고, 테헤란에서는 미래를 계획하는 것이 더 힘들어졌다”고 했다.

샤안도 전쟁이 곧 다시 벌어질 수 있다며 우려를 표했다. 그는 “우리는 더 이상 미국과 이스라엘을 신뢰하지 않는다”며 “모든 사람은 월드컵 이후 다시 전쟁이 벌어질 가능성에도 대비하고 있다”고 했다.

변화 향한 이란인들 열망···이란 사회 회복력 시험대 올라

하지만 동시에 이란 청년들은 지난 1월 반정부시위와 2022년 히잡 반대 시위에서 터져 나왔던 시민들의 저항도 기억하고 있었다. 이란계 사회학자인 메흐다드 다르비시푸르는 “핵심 질문은 사회가 패배, 억압, 집단적 트라우마를 겪은 후에도 재편될 수 있냐는 것”이라며 “이란 사회의 회복력을 과소평가해서는 안된다”고 독일 공영방송 도이치벨레에 말했다.

넬리는 “이란 국민은 함께 협력할 때 놀라운 성과를 이뤄왔다”며 지난 시위에서 이란인들이 보여준 변화에 관한 열망이 전후에도 꺼지지 않을 것이라고 말했다. 그는 이란 전역에서 일부 시민들이 자체적으로 구호 물품을 조달하는 등 재건 사업에 나서고 있다며 “믿기 어려운 일”이라고 말했다.

반체제 매체 이란인터내셔널에 따르면 일부 이란인들은 이슬람 시아파의 최대 종교 행사인 ‘아슈라’를 앞두고 정부가 주관하는 종교행사 대신 지난 1월 반정부시위에서 정부의 폭력적인 진압으로 사망한 이들에 대한 애도 행사를 열며 저항의 뜻을 이어가고 있다.