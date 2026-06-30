“어린이 친구들 고마웠어요, 안녕”…은마상가 문방구의 마지막 이야기

재건축에 올해 상가 계약 만료 노부부, 가게 외벽에 인사 남겨 단골 아이들 이름 써가며 “안녕” “손주같이 예뻐했죠…잘 자라길”

서울 강남구 대치동 은마아파트 상가 1층. 2000평 규모에 미로처럼 얽힌 수백개 점포들 사이 불 꺼진 문구점이 있다. 텅 빈 점포 외벽엔 세월의 때가 탄 간판들만 덩그러니 남았다. 각 간판에는 옛날 글씨체의 ‘학용품’과 오른쪽 정렬을 맞춘 ‘미도 문방구’가 적혀있다. 은마상가 유일한 문방구로 약 15년 동안 같은 자리를 지켜왔다. 최근 노부부가 문방구 문을 닫으며 가게 외벽에 붙인 손편지가 온라인에서 화제가 됐다.

“사랑하는 어린이 친구들, 그리고 수많은 고객님! 그동안 참 고마웠습니다” “비록 문을 닫지만 여러분의 멋진 앞날을 멀리서 응원할게요! 모두들 건강하게 잘 지내세요. 사랑합니다”. 손편지 아래에는 그동안 문방구를 드나든 아이들 이름을 하나하나 적어뒀다. 민찬이, 서원이, 준서, 성원이…. 노부부는 “더 많은 친구들 얼굴은 기억나지만 많은 시간이 지나 이름들이 가물가물하구나. 앞으로, 아니 오랜 시간 너희들이 많이 그리울 거야! 항상 응원 많이 할 테니 화이팅. 사랑합니다”로 편지를 끝맺었다.

지난 25일 노부부는 “세간의 관심이 부담스럽다”면서도 아이들에 대한 애정을 숨기지 않았다. “아이들이 우리의 미래잖아요. 그저 잘 되기를 바라니까 응원하고 아끼는 마음으로 (손편지를) 썼죠. 아이들 미래가 밝기를 바랄 뿐이에요.”

5년쯤 할 줄 알았던 문방구…코로나도, 적자도 버텨낸 15년

70대 부부는 15년 전쯤 미도 문방구를 시작했다. 남편이 오랜 직장생활 끝에 정년퇴직하자 지인 소개로 넘겨받았다. 노부부는 그때만 해도 문방구 일을 한 5년 정도 할 줄 알았다. 은마아파트 재건축 이야기가 한창이었기 때문이다. 이후 은마아파트가 강남 재건축의 상징이자 노후 단지 대명사가 되는 동안에도 오랜 기간 문방구를 지켰다. 아이들이 부르는 호칭도 ‘아주머니’ ‘아저씨’에서 ‘할머니’ ‘할아버지’로 변했다.

노부부는 코로나19 대유행 때부터 수입이 급격히 줄어 문방구 유지를 고민했다. 코로나19로 아이들이 학교에 가지 않으니 문방구를 찾는 발길도 끊겼다. 온종일 손님이 없어 가게에 앉아있다 돌아가는 날이 많았다. 온라인 쇼핑이 대세가 되며 매달 임대료만 겨우 버는 상태가 이어졌다.

문방구 사정이 어려울 때도 가장 눈에 밟히는 건 아이들이었다. 노부부는 “코로나19 이후로는 사실상 수입이랄 게 거의 없었다”면서도 “그래도 문방구가 상가에 딱 하나 있으니까 없어지면 아이들도 그렇고 손님들이 얼마나 불편할까 싶어서 이때까지 끌고 왔다”고 말했다. 부부 모두 70대에 접어들고 상가 계약 만료일이 다가오자 올해 문을 닫기로 했다.

텅 빈 문방구 구석 복사지 찾아…마음 눌러 담은 손편지

폐점을 앞둔 미도 문방구는 3주쯤 전부터 30% 할인 판매를 시작했다. ‘점포정리’ 안내도 붙였다. 할인을 큰 폭으로 하는 대신 남은 문구 상품은 자원봉사단체에 기부하기로 했다. 작은 문구라도 누리기 어려운 아이들에게 나눠주고 싶은 마음이었다.

노부부는 지난 17일 마지막 영업 날 남은 물건을 단체에 한꺼번에 넘겨줬다. 노부부는 “마지막 날 오후 자주 오던 아이들과 엄마들이 폐점 소식을 듣고 찾아왔다며 아쉬워했다”며 “우리가 너무 갑자기 도망가듯 정리한 것 같은 느낌을 줄까 봐 굉장히 미안했다”고 말했다.

노부부는 그날 ‘마지막 인사라도 해야겠다’는 생각으로 손편지를 썼다. 완성한 손편지를 창에 붙이고 나니 아이들 얼굴이 하나둘 떠올랐다. 머릿속에 나타난 이름들이 사라질세라 얼른 써 내려갔다. 대학생과 직장인이 되어서도 찾아온 이들을 다 적지 못했지만 “떠오르는 아이들이 수도 없이 많다”고 했다.

노부부는 아이들을 아끼는 마음은 변하지 않는다며 문방구와의 작별 인사를 기자에게 남겼다. “작은 문방구에 물건을 사지 않아도 ‘지나가다 들렀다’며 오는 아이들도 많았어요. 우리 부부와 유대관계가 참 좋았어요. 자라는 아이들을 보면 마치 내 손주같이 그렇게 예뻐했죠. 앞으로도 아이들을 잘 자라길 바랄 뿐, 손편지에 적은 마음은 그 이상도 이하도 아니에요. 그냥 아이들을 응원합니다.”