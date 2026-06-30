낮 최고 33도 무더위··· 전국 곳곳 강한 소나기에 돌풍·천둥번개 주의

화요일인 30일은 전국 곳곳에서 낮 최고기온이 30도를 넘어 더운 날씨가 이어지는 가운데 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 아침까지 경기 내륙과 강원 중·북부 내륙에, 오후부터 밤 사이에는 서울·경기 내륙과 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남 내륙·충북, 전북 동부, 전남 내륙, 경북 북부 내륙·남서 내륙, 경남 북서 내륙에 소나기가 내리겠다고 예보했다. 우박이 떨어지는 곳도 있을 수 있다.

소나기 예상 강수량은 서울·경기 내륙 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 대전·세종·충남·충북 5~40㎜, 전북 동부 5~40㎜, 전남 동부 내륙 5~20㎜, 경북 북부 내륙·남서 내륙 5~20㎜ 등이다.

이날 아침 최저기온은 16~22도, 낮 최고기온은 24~33도까지 오르겠다.

주요 도시 아침 최저기온은 서울 22도, 인천 22도, 춘천 20도, 강릉 19도, 대전 21도, 대구 19도, 전주 21도, 광주 20도, 부산 20도, 제주 21도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 30도, 춘천 32도, 강릉 26도, 대전 33도, 대구 32도, 전주 31도, 광주 31도, 부산 26도, 제주 27도로 예상된다.

수도권과 일부 충청권 내륙에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상으로 오르고 체감온도가 31~33도까지 오르는 곳도 있어 더운 날씨에 대비가 필요하다.

중부 지방은 가끔 구름 많겠지만 남부지방은 오후부터 흐려지겠고 제주도는 흐릴 것으로 전망된다.

새벽부터 아침 사이 인천·경기 서해안과 충남, 전라권, 경남 서부 내륙에 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.