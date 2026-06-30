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레바논 대통령 “이스라엘 국경까지 군 배치···영토 통제권 확장할 것”

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본문 요약

조제프 아운 레바논 대통령이 남부 레바논 지역에 정규군을 배치하고 전체 국토에 대한 통제권을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

합의안은 이스라엘군이 레바논 남부 지역에서 단계적으로 철수하되, 당분간 레바논 영토 안쪽 최대 10㎞에 이르는 안보 지대에는 머물 수 있도록 했다.

이 합의에 따라 레바논 남부에 투입된 이스라엘군 일부가 철수하면 그 자리에 레바논 정부군이 투입돼 통제권을 확보하는 방식으로 헤즈볼라의 영향력을 줄인다는 게 미국의 구상인 것으로 알려졌다.

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레바논 대통령 “이스라엘 국경까지 군 배치···영토 통제권 확장할 것”

입력 2026.06.30 07:39

  • 최민지 기자

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29일(현지시간) 조셉 아운 레바논 대통령과 브래드 쿠퍼 미 중부사령관이 베이루트의 대통령궁에서 회담하고 있다. 베이루트|UPI연합뉴스

29일(현지시간) 조셉 아운 레바논 대통령과 브래드 쿠퍼 미 중부사령관이 베이루트의 대통령궁에서 회담하고 있다. 베이루트|UPI연합뉴스

조제프 아운 레바논 대통령이 남부 레바논 지역에 정규군을 배치하고 전체 국토에 대한 통제권을 확보하겠다는 의지를 밝혔다. 남부는 이스라엘군과 친이란 무장 정파 헤즈볼라가 끊임없이 충돌하는 곳이다.

29일(현지시간) AFP통신에 따르면 아운 대통령은 이날 자국을 방문한 브래드 쿠퍼 미 중부사령관을 베이루트의 대통령궁에서 만나 이같이 밝혔다. 아운 대통령은 “군대를 통해 남부 국경까지 국가의 공권력을 확대할 확고한 의지가 있다”고 강조했다

아운 대통령과 쿠퍼 사령관은 레바논, 이스라엘, 미국 간의 종전 양해각서(MOU) 이행 방안에 대해서도 논의했다. 이스라엘과 레바논은 지난 26일 미국 중재로 평화 기본 합의안에 서명했다.

합의안은 이스라엘군이 레바논 남부 지역에서 단계적으로 철수하되, 당분간 레바논 영토 안쪽 최대 10㎞에 이르는 안보 지대에는 머물 수 있도록 했다.

이 합의에 따라 레바논 남부에 투입된 이스라엘군 일부가 철수하면 그 자리에 레바논 정부군이 투입돼 통제권을 확보하는 방식으로 헤즈볼라의 영향력을 줄인다는 게 미국의 구상인 것으로 알려졌다.

그러나 정작 이스라엘과 분쟁 중인 헤즈볼라는 참여하지 않아 한계가 있다는 지적도 나왔다. 이들은 해당 합의가 이스라엘에 대한 항복이라며 거부 입장을 밝혔다. 이스라엘도 레바논 남부에 투입된 병력을 필요한 만큼 주둔시킨다는 입장을 고수하고 있다.

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