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20∼40대 줄었는데 60대만 급증…다중채무자 중 고령층 비율 증가세

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본문 요약

다중채무자가 전반적인 감소세를 보이는 가운데 60세 이상 노년층에서만 두 자릿수 증가율을 기록하며 고령화 현상이 심화하고 있다.

신용대출과 주택담보대출 등을 합친 전체 차주 수는 지난해 말까지 줄어들다가 올해 들어 증가했다.

1분기 전체 차주 수는 1932만7101명, 대출잔액은 1914조9310억원으로 지난해 말보다 각각 0.1%, 0.3% 늘었다.

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20∼40대 줄었는데 60대만 급증…다중채무자 중 고령층 비율 증가세

입력 2026.06.30 07:43

  • 유설희 기자

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한 노인이 서울역버스환승센터를 걸어가고 있다. 연합뉴스

한 노인이 서울역버스환승센터를 걸어가고 있다. 연합뉴스

다중채무자가 전반적인 감소세를 보이는 가운데 60세 이상 노년층에서만 두 자릿수 증가율을 기록하며 고령화 현상이 심화하고 있다.

30일 국회 정무위원회 소속 이헌승 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료를 보면, 올해 1분기 말 기준 다중채무자는 163만7532명으로 지난해 말(165만5461명)과 비교해 1.1% 줄었다.

대출 잔액 역시 155조3810억원으로 지난해 말(158조680억원)보다 1.7% 감소했다. 이는 3개 이상 금융기관에서 신용대출을 이용 중인 다중채무자를 집계한 결과다.

다중채무자 구조는 갈수록 고령화하는 추세다. 60세 이상 다중채무자는 31만3806명으로 10.5% 급증했다. 대출잔액도 23조9530억원으로 12.5% 늘어났다.

반면 같은 기간 20~40대 다중채무자는 일제히 감소세를 나타냈다. 반면 50대는 증가율이 1%대에 머물렀다.

20대는 6만3499명·2조6920억원으로 각각 22.3%와 27.3% 줄었다. 30대는 27만9191명·23조5050억원으로 5.2%와 10.4% 줄었다. 40대는 47만9396명·53조4870억원으로 각각 4.4%와 4.6% 감소했다. 50대는 50만1640명, 51조7440억원을 나타냈다.

60세 이상 고령 다중채무자는 지난 2023년 말 25만4267명, 19조1530억원에서 출발해 매년 증가하는 추세다.

신용대출과 주택담보대출 등을 합친 전체 차주 수는 지난해 말까지 줄어들다가 올해 들어 증가했다.

1분기 전체 차주 수는 1932만7101명, 대출잔액은 1914조9310억원으로 지난해 말보다 각각 0.1%, 0.3% 늘었다.

전체 차주 수는 2023년 1950만3098명에서 지난해 말 1930만1485명까지 감소했다가 증가세로 전환됐다. 대출잔액은 같은 기간 1849조3820억원에서 매년 늘었다.

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