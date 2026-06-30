20∼40대 줄었는데 60대만 급증…다중채무자 중 고령층 비율 증가세

다중채무자가 전반적인 감소세를 보이는 가운데 60세 이상 노년층에서만 두 자릿수 증가율을 기록하며 고령화 현상이 심화하고 있다.

30일 국회 정무위원회 소속 이헌승 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료를 보면, 올해 1분기 말 기준 다중채무자는 163만7532명으로 지난해 말(165만5461명)과 비교해 1.1% 줄었다.

대출 잔액 역시 155조3810억원으로 지난해 말(158조680억원)보다 1.7% 감소했다. 이는 3개 이상 금융기관에서 신용대출을 이용 중인 다중채무자를 집계한 결과다.

다중채무자 구조는 갈수록 고령화하는 추세다. 60세 이상 다중채무자는 31만3806명으로 10.5% 급증했다. 대출잔액도 23조9530억원으로 12.5% 늘어났다.

반면 같은 기간 20~40대 다중채무자는 일제히 감소세를 나타냈다. 반면 50대는 증가율이 1%대에 머물렀다.

20대는 6만3499명·2조6920억원으로 각각 22.3%와 27.3% 줄었다. 30대는 27만9191명·23조5050억원으로 5.2%와 10.4% 줄었다. 40대는 47만9396명·53조4870억원으로 각각 4.4%와 4.6% 감소했다. 50대는 50만1640명, 51조7440억원을 나타냈다.

60세 이상 고령 다중채무자는 지난 2023년 말 25만4267명, 19조1530억원에서 출발해 매년 증가하는 추세다.

신용대출과 주택담보대출 등을 합친 전체 차주 수는 지난해 말까지 줄어들다가 올해 들어 증가했다.

1분기 전체 차주 수는 1932만7101명, 대출잔액은 1914조9310억원으로 지난해 말보다 각각 0.1%, 0.3% 늘었다.

전체 차주 수는 2023년 1950만3098명에서 지난해 말 1930만1485명까지 감소했다가 증가세로 전환됐다. 대출잔액은 같은 기간 1849조3820억원에서 매년 늘었다.