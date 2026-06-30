서울 양평역 인근 상가 화재…진화 중

30일 오전 6시55분쯤 서울 영등포구 양평동의 한 상가 건물에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰다.

소방당국에 따르면 이날 양평역 인근 상가에서 폭발음과 함께 화재가 발생했으며 현재 소방 인력과 장비가 투입돼 화재를 진압 중이다.

인명 피해 여부는 확인되지 않았다.