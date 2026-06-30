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페루 대선 우파 후지모리, 0.27%P차로 극적 승리···“질서와 희망 회복”

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본문 요약

페루 대통령 선거 결선 투표에서 전직 대통령 딸이자 일본계 페루인인 게이코 후지모리 '민중의 힘' 후보가 접전 끝에 극적으로 승리했다.

이번 당선으로 후지모리 가문이 20여 년 만에 다시 페루 정권을 잡게 됐다.

후지모리는 '페루의 독재자'로 불린 알베르토 후지모리 전 대통령의 딸이자 정치적 후계자다.

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페루 대선 우파 후지모리, 0.27%P차로 극적 승리···“질서와 희망 회복”

입력 2026.06.30 08:50

  • 최민지 기자

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29일(현지시간) 페루 대통령 선거 결선 투표에서 승리한 게이코 후지모리 후보. AFP연합뉴스

29일(현지시간) 페루 대통령 선거 결선 투표에서 승리한 게이코 후지모리 후보. AFP연합뉴스

페루 대통령 선거 결선 투표에서 전직 대통령 딸이자 일본계 페루인인 게이코 후지모리 ‘민중의 힘’ 후보가 접전 끝에 극적으로 승리했다.

페루 선거관리위원회는 29일(현지시간) 강경 우파인 후지모리 후보가 대선에서 0.27%포인트 차로 승리했다고 공식 발표했다. 지난 7일 결선투표가 치러진 지 22일 만이다.

최종 개표 결과 후지모리는 50.135%(922만3396표), 상대 후보인 ‘함께하는 페루’의 로베르토 산체스는 49.865%(917만3755표)를 얻었다. 두 후보의 표차는 약 4만9000여표에 불과하다.

후지모리는 당선이 확정된 후 SNS에 “우리는 질서와 희망의 회복에 한 걸음 더 가까워졌다”고 적었다.

이번 당선으로 후지모리 가문이 20여 년 만에 다시 페루 정권을 잡게 됐다. 후지모리는 ‘페루의 독재자’로 불린 알베르토 후지모리 전 대통령(1990∼2000년 재임)의 딸이자 정치적 후계자다. 2011년, 2016년, 2021년 대선에 도전했으나 상대 후보에게 근소한 차이로 패배한 바 있다. 후지모리는 내달 28일 5년 임기를 시작한다.

이번 선거는 범죄 증가와 만성적인 정치적 불안정 속에서 치러졌다. 페루는 지난 10년간 대통령이 9번이나 바뀌는 등 극심한 혼란을 겪어왔다. 치안 강화를 핵심 공약으로 내세운 후지모리는 당선될 경우 60일간 국가 비상사태를 선포하고 수감자 노동을 의무화하겠다고 공언했다.

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