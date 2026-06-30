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송영길 “정청래, 노무현 전 대통령 장례식 불참 발언 사과”

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본문 요약

송영길 더불어민주당 의원은 30일 정청래 전 대표가 고 노무현 전 대통령 장례식에 불참했다고 주장한 데 대해 "제 발언을 정정하겠다. 사과한다"고 말했다.

송 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 "5월23일 당일 정청래 의원을 본 기억이 없어서 장례식에도 참석도 못했다는 말을 했다"며 "정청래 의원 인터뷰를 보니 중국에 계셔서 당일 참석을 못하고 다음날 참석했다고 하여 제 발언을 정정하겠다"고 밝혔다.

그러면서 송 의원은 "노무현 전 대통령께서 한·미 FTA를 추진할 때 민주당 대부분 의원들이 격렬하게 반대했다. 그 선봉에 정청래 의원이 있었다"고 했다.

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송영길 “정청래, 노무현 전 대통령 장례식 불참 발언 사과”

입력 2026.06.30 09:03

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“정청래, 노무현 전 대통령 한·미 FTA 반대 선봉에 있었어”

“제2의 노무현인 이 대통령을 지키고 성공시켜야”

송영길 더불어민주당 의원이 지난 29일 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 ‘만해 한용운 선사 82기 추모재’에서 추모 발언을 하고 있다. 연합뉴스

송영길 더불어민주당 의원이 지난 29일 서울 종로구 HW컨벤션센터에서 열린 ‘만해 한용운 선사 82기 추모재’에서 추모 발언을 하고 있다. 연합뉴스

송영길 더불어민주당 의원은 30일 정청래 전 대표가 고 노무현 전 대통령 장례식에 불참했다고 주장한 데 대해 “제 발언을 정정하겠다. 사과한다”고 말했다.

송 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “5월23일(노무현 전 대통령 서거일) 당일 정청래 의원을 본 기억이 없어서 장례식에도 참석도 못했다는 말을 했다”며 “정청래 의원 인터뷰를 보니 중국에 계셔서 당일 참석을 못하고 다음날 참석했다고 하여 제 발언을 정정하겠다”고 밝혔다.

그러면서 송 의원은 “노무현 전 대통령께서 한·미 FTA(자유무역협정)를 추진할 때 민주당 대부분 의원들이 격렬하게 반대했다. 그 선봉에 정청래 의원이 있었다”고 했다. 그는 “노무현 전 대통령께서는 진보개혁 세력이 통상 개방 문제를 전면으로 받아 안지 않으면 역사의 주류가 될 수 없다고 했다”며 “저는 일관되게 노무현 전 대통령님의 한·미 FTA 추진을 지지했다”고 말했다.

송 의원은 “지금은 이재명 시대”라며 “노무현, 이재명 두 분을 볼 때마다 신돌석, 홍범도 장군이 생각난다. 양반 출신 의병장에게 홀대를 받으면서 평민 출신 의병장으로 혁혁한 전투승리를 이루었던 두 분”이라고 밝혔다.

그는 “지금의 노무현 적통은 정청래, 김민석, 송영길이 아니라 제2의 노무현인 이재명 대통령을 지키고 성공시켜야겠다, 다시는 노무현 대통령의 비극을 재현 시키지 않겠다고 다짐하는 깨어있는 시민들”이라고 적었다.

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