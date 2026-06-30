송영길 “정청래, 노무현 전 대통령 장례식 불참 발언 사과”

“정청래, 노무현 전 대통령 한·미 FTA 반대 선봉에 있었어” “제2의 노무현인 이 대통령을 지키고 성공시켜야”

송영길 더불어민주당 의원은 30일 정청래 전 대표가 고 노무현 전 대통령 장례식에 불참했다고 주장한 데 대해 “제 발언을 정정하겠다. 사과한다”고 말했다.

송 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “5월23일(노무현 전 대통령 서거일) 당일 정청래 의원을 본 기억이 없어서 장례식에도 참석도 못했다는 말을 했다”며 “정청래 의원 인터뷰를 보니 중국에 계셔서 당일 참석을 못하고 다음날 참석했다고 하여 제 발언을 정정하겠다”고 밝혔다.

그러면서 송 의원은 “노무현 전 대통령께서 한·미 FTA(자유무역협정)를 추진할 때 민주당 대부분 의원들이 격렬하게 반대했다. 그 선봉에 정청래 의원이 있었다”고 했다. 그는 “노무현 전 대통령께서는 진보개혁 세력이 통상 개방 문제를 전면으로 받아 안지 않으면 역사의 주류가 될 수 없다고 했다”며 “저는 일관되게 노무현 전 대통령님의 한·미 FTA 추진을 지지했다”고 말했다.

송 의원은 “지금은 이재명 시대”라며 “노무현, 이재명 두 분을 볼 때마다 신돌석, 홍범도 장군이 생각난다. 양반 출신 의병장에게 홀대를 받으면서 평민 출신 의병장으로 혁혁한 전투승리를 이루었던 두 분”이라고 밝혔다.

그는 “지금의 노무현 적통은 정청래, 김민석, 송영길이 아니라 제2의 노무현인 이재명 대통령을 지키고 성공시켜야겠다, 다시는 노무현 대통령의 비극을 재현 시키지 않겠다고 다짐하는 깨어있는 시민들”이라고 적었다.