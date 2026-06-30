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국내 주요 대기업 집단 총수 일가의 주식담보대출 규모가 1년 새 2억4000만원 가까이 감소한 것으로 나타났다.

반면 SK그룹 오너일가는 대출금과 담보 부담이 모두 줄었다.

최태원 SK그룹 회장의 주식담보대출은 지난해 4895억원에서 올해 4365억원으로 10.8% 감소했다.

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대기업 오너일가 주식담보대출 1년 새 2.4조 감소…삼성가 빼면 오히려 증가

입력 2026.06.30 09:05

수정 2026.06.30 09:28

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  • 박홍두 기자

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대기업 오너일가 주식담보대출 1년 새 2.4조 감소…삼성가 빼면 오히려 증가

국내 주요 대기업 집단 총수 일가의 주식담보대출 규모가 1년 새 2억4000만원 가까이 감소한 것으로 나타났다. 다만 이는 삼성 일가의 상속세 연부연납 종료에 따른 일시적 효과로, 삼성가를 제외하면 총수 일가의 주식담보대출은 오히려 늘어났다.

30일 기업분석연구소 리더스인덱스가 50대 대기업 집단 가운데 총수가 있는 42개 그룹 중 1년 전과 비교 가능한 24개 그룹 총수 일가 117명을 대상으로 조사한 결과, 이들의 총 대출 금액은 7조6688억원으로 집계됐다. 이는 지난해 6월 10조440억원보다 23.6% 감소한 수치다. 조사 대상 24개 그룹 중 대출금이 늘어난 곳과 줄어든 곳은 각각 11곳으로 같았다.

전체 대출 규모가 줄어든 것은 삼성가 세 모녀의 영향이 결정적이었던 것으로 나타났다. 홍라희 전 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장의 주식담보대출은 지난해보다 2조5840억원 감소해 전체 감소액인 2조3752억원을 웃돌았다. 지난 4월 고 이건희 선대회장으로부터 물려받은 주식에 대한 상속세 분할납부가 마무리되면서 대출금을 상환한 결과다.

삼성가를 제외한 나머지 23개 그룹의 대출금은 4조3872억원에서 4조5960억원으로 4.8% 증가했다. 개별 그룹 중 대출금이 가장 많이 늘어난 곳은 영풍그룹이다. 고려아연 경영권 분쟁 등의 여파로 영풍 오너일가의 대출금은 지난해 4795억원에서 올해 7498억원으로 56.4% 급증했다. 남매간 독립경영 체제로 전환한 신세계그룹 역시 정유경 ㈜신세계 회장이 500억원을 신규 대출하는 등 전체 대출금이 2158억원에서 3200억원으로 48.3% 늘었다. 서정진 회장 1인만 대출을 이용 중인 셀트리온그룹도 대출액이 37.7% 증가했다.

반면 SK그룹 오너일가는 대출금과 담보 부담이 모두 줄었다. 최태원 SK그룹 회장의 주식담보대출은 지난해 4895억원에서 올해 4365억원으로 10.8% 감소했다. 특히 주가 상승으로 최 회장의 담보주식 평가액이 63.4% 증가하면서 담보주식 평가액 대비 대출금 비율은 61.1%에서 33.4%로 낮아졌다. 재산분할 소송을 앞두고 추가 담보 여력을 넓혔다는 분석이 나온다.

한화그룹은 승계 작업 속에 주식담보대출이 24.6% 감소했다. 3남 김동선 한화비전 부사장이 지난해 580억원이었던 대출을 전액 상환한 점이 크게 작용했다. 한국앤컴퍼니그룹도 조현범 회장의 대출금이 2500억원에서 1300억원으로 줄어들며 전체 대출 규모가 43.1% 감소했다.

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