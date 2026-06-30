차명계좌 수십개 확보해 피싱 조직 등에 공급한 일당 ‘덜미’···14명 구속

대구경찰청은 조직적으로 차명계좌를 확보해 범죄 단체에 공급한 혐의(전자금융거래법 위반)로 A씨(20) 등 38명을 검거하고 이중 14명을 구속했다고 30일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 지난해 2월부터 올해 3월까지 대구·경북지역에서 계좌 공급책과 관리책, 모집책 등으로 역할을 나눠 ‘대포계좌’ 78개를 만들어 보이스피싱 등 범죄조직에 공급한 혐의를 받는다. 이들은 모두 20대로 선·후배 등 대부분 가까운 사이였던 것으로 파악됐다.

모집책은 지인 또는 메신저 광고를 통해 명의자를 모집한 후 이들에게서 계좌 접근 매체인 인증서, 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 등을 확보해 관리책에 전달했다고 경찰은 설명했다.

이후 관리책은 계좌 접근 매체를 지급받은 대가로 수당 등을 지급하고, 공급책은 대포 계좌를 범죄 조직에 공급한 것으로 파악됐다.

경찰 수사 결과, 이들이 공급한 계좌 중 18개는 피싱과 도박 범죄에 악용돼 37억7000만원 상당이 자금세탁이 이뤄졌다. 나머지 계좌도 범죄수익금을 세탁하기 위한 계좌로 사용된 것으로 경찰은 보고 있다.

피의자 중 일부는 이른바 ‘대면실장’ 역할을 하며 계좌 명의자와 함께 빌라에서 합숙하며 명의자를 감시하기도 한 것으로 확인됐다. 또한 일부는 대포계좌에 입금된 도박 자금 1100만원을 가로채는 ‘장누르기’ 범행도 저지른 것으로 조사됐다.

이들은 계좌 1개당 200만~500만원을 명의자에게 대가로 주고, 수사기관에서 조사받을 경우를 대비해 ‘텔레그램을 이용해 누군지 모른다’는 등의 내용을 교육하기도 한 것으로 파악됐다.

일부 계좌 명의자들은 모집책 역할을 맡아 범행을 이어간 사례도 있었다고 경찰은 전했다.

경찰은 현금 1억2000만원과 계좌인증용 휴대전화 44대 등을 압수했다. 경찰은 해외에 머물고 있는 계좌 공급책 1명을 인터폴 적색 수배하고, 유통 자금 추적과 함께 대포계좌를 이용한 범죄 조직에 대해 수사를 확대할 예정이다.

경찰 관계자는 “대가성 여부와 관계없이 본인 명의의 통장·체크카드·OTP·인증서 등을 타인에게 양도하는 행위는 그 자체로 처벌 대상이 될 수 있다”고 말했다.