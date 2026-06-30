기록적 폭염에 사망자 급증···“파리 도심 장례 시설 포화 상태”

프랑스에서 기록적 폭염으로 인한 사망자가 급증하면서 장례 시설도 포화 상태에 빠졌다.

29일(현지시간) AFP통신에 따르면 프랑스전국장례협회 엘리자베트 샤리에 회장은 통상 30~45% 수준이던 여름철 장례 시설 가동률이 현재 전국적으로 66%을 넘어섰다고 밝혔다.

샤리에 회장은 일부 지역에서는 안치 시설이 이미 수용 한계에 도달했으며 특히 대도시 상황이 심각하다고 설명했다.

그는 “가장 큰 문제는 파리 중심부”라며 “파리에 있는 단 두 곳의 장례식장이 지난 26일부터 계속 만원 상태”라고 AFP에 말했다. 일부 유가족들은 고인을 안치하기 위해 파리 외곽 혹은 그보다 더 먼 지역으로 이동해야 한다고도 덧붙엿다.

그는 앞으로 “도미노 효과가 나타날 가능성이 있다”면서 “묘지 직원들이 갑자기 무덤을 더 빨리 만들 수는 없고 화장 예약도 금세 꽉 차버린다”고 말했다.

프랑스 보건당국은 지난 28일 “이전 몇 달간 기록된 사망자 수와 비교해 지난 24일부터 26일까지 약 1000명의 추가 사망자가 확인됐다”고 밝혔다. 사흘 동안 사망한 사람 수가 평소 같은 기간보다 약 1000명 많았다는 것이다. 사망자 85%는 65세 이상 고령자였다. 자택에서 사망한 사례가 많았으며 특히 피해는 파리와 수도권 지역에서 두드러졌다.

이런 상황에서도 프랑스 정부는 폭염 대응이 잘 이뤄졌다는 인식을 보였다. 세바스티앙 르코르뉘 총리는 이날 장관 회의에서 “역사적인 폭염에 대응하기 위해 마련한 조치는 전반적으로 잘 작동했다”고 자평했다. 이어 병원에 설치된 이동식 에어컨이 이르면 이번 주중 공급될 것이라고도 밝혔다.

야당은 극한 기상 상황에 대한 당국의 대응이 부족했다고 비판했다. 마린 통들리에 녹색당 대표는 SNS에 “비극적인 상황을 초래한 정치적 책임이 무엇인지 철저히 밝혀야 한다. 누군가는 반드시 책임을 져야 한다”고 비판했다.

언론도 비판에 나섰다. 일간 르몽드는 정부가 기후·환경 정책 성과를 강조하는 동안 수백만명의 프랑스인이 집과 학교, 병원, 직장에서 폭염을 견뎌야 했다고 지적했다. 또한 “폭염으로 1000명이 숨졌지만 지금까지 총리도 대통령도 희생자에 대한 애도의 메시지를 내지 않았다”고도 비판했다.