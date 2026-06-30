창간 80주년 경향신문

트럼프 “휘발유값 당장 인하해라···안 따르면 큰 문제 생길 것” 주유소들에 경고

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 미국 내 주유소들에 휘발유 가격을 당장 내리라고 촉구하며 이를 따르지 않으면 "큰 문제가 생길 것"이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "주유소들은 휘발유 가격을 즉시 인하해야 한다"며 "현재 원유가 배럴당 68달러이며 내림세임을 고려할 때 휘발유 가격이 지나치게 높다" 고 적었다.

그는 이어 "폭리는 절대 용납되지 않으며 이는 명백한 불법"이라면서 "소매업체들이 가격을 내리지 않는다면 큰 문제가 기다리고 있을 것"이라고 경고했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “휘발유값 당장 인하해라···안 따르면 큰 문제 생길 것” 주유소들에 경고

입력 2026.06.30 09:50

수정 2026.06.30 09:51

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 미국 내 주유소들에 휘발유 가격을 당장 내리라고 촉구하며 이를 따르지 않으면 “큰 문제가 생길 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “주유소들은 휘발유 가격을 즉시 인하해야 한다”며 “현재 원유가 배럴당 68달러(약 10만5000원)이며 내림세임을 고려할 때 휘발유 가격이 지나치게 높다” 고 적었다.

그는 이어 “폭리는 절대 용납되지 않으며 이는 명백한 불법”이라면서 “소매업체들이 가격을 내리지 않는다면 큰 문제가 기다리고 있을 것”이라고 경고했다. 그러면서 갤런당(1갤런은 약 3.78ℓ) 2.50달러를 목표로 제시하기도 했다.

트럼프 대통령은 지난 24일에도 국제유가 하락분이 미국 소비자 가격에 빠르게 반영되지 않는 것에 불만을 드러내며 법무부에 관련 조사를 지시하기도 했다. 이란과 종전 양해각서(MOU) 체결에 따른 유가 안정 성과를 강조하기 위함으로 풀이된다. 오는 11월 중간선거에서 유가와 물가 안정은 중요한 정치적 변수로 꼽힌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글