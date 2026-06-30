트럼프 “휘발유값 당장 인하해라···안 따르면 큰 문제 생길 것” 주유소들에 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 미국 내 주유소들에 휘발유 가격을 당장 내리라고 촉구하며 이를 따르지 않으면 “큰 문제가 생길 것”이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “주유소들은 휘발유 가격을 즉시 인하해야 한다”며 “현재 원유가 배럴당 68달러(약 10만5000원)이며 내림세임을 고려할 때 휘발유 가격이 지나치게 높다” 고 적었다.
그는 이어 “폭리는 절대 용납되지 않으며 이는 명백한 불법”이라면서 “소매업체들이 가격을 내리지 않는다면 큰 문제가 기다리고 있을 것”이라고 경고했다. 그러면서 갤런당(1갤런은 약 3.78ℓ) 2.50달러를 목표로 제시하기도 했다.
트럼프 대통령은 지난 24일에도 국제유가 하락분이 미국 소비자 가격에 빠르게 반영되지 않는 것에 불만을 드러내며 법무부에 관련 조사를 지시하기도 했다. 이란과 종전 양해각서(MOU) 체결에 따른 유가 안정 성과를 강조하기 위함으로 풀이된다. 오는 11월 중간선거에서 유가와 물가 안정은 중요한 정치적 변수로 꼽힌다.