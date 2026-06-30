트럼프 “휘발유값 당장 인하해라···안 따르면 큰 문제 생길 것” 주유소들에 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 미국 내 주유소들에 휘발유 가격을 당장 내리라고 촉구하며 이를 따르지 않으면 "큰 문제가 생길 것"이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "주유소들은 휘발유 가격을 즉시 인하해야 한다"며 "현재 원유가 배럴당 68달러이며 내림세임을 고려할 때 휘발유 가격이 지나치게 높다" 고 적었다.

그는 이어 "폭리는 절대 용납되지 않으며 이는 명백한 불법"이라면서 "소매업체들이 가격을 내리지 않는다면 큰 문제가 기다리고 있을 것"이라고 경고했다.