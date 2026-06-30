남성 뽑으려고 여성 합격자 점수 깎았다···경남선관위 부정채용 담당자 2명 불구속 기소

경상남도선거관리위원회의 경력채용 과정에서 응시자들의 점수를 조작한 혐의로 선관위 채용담당 직원 2명이 불구속 기소됐다. 당시 채용담당 직원들은 합격자 여성 5명 중 성비조절을 이유로 불합격자 남성 2명의 성적을 올려 합격자에 포함시킨 것으로 밝혀졌다.

창원지검 형사4부(이재원 부장검사)는 경상남도선거관리위원회의 2021년 제5회 경력경쟁채용(8급 이하) 과정에서 면접 점수를 조작해 합격자를 임의로 바꾼 혐의로 당시 채용 담당자 50대 A씨 등 2명을 불구속 기소했다고 29일 밝혔다.

A씨 등은 면접위원 4명의 최종 심사 결과와 상관없이 면접자 18명 중 합격자 5명을 임의로 선정해 면접점수를 조작해 불합격자를 합격시킨 혐의를 받고 있다. 이들은 면접 위원들이 연필로 채점·평가한 기록을 지운 뒤 사인펜으로 점수를 조작한 것으로 드러났다.

A씨 등은 면접심사 후 성비 조절이 필요하다는 이유로 기존 여성 합격자 2명의 점수를 깎아 불합격 처리했다. 반면 탈락 대상이었던 남성 불합격자 2명의 점수를 높여 합격시키는 방식으로 선관위 인사 제도의 공정성을 훼손한 것으로 조사됐다.

검찰은 이들에게 국가공무원법 위반, 위계공무집행방해, 공문서변조 및 행사 혐의를 적용하는 한편, 수사 과정에서 추가로 확인된 허위공문서작성 및 행사 혐의를 함께 기소했다.

앞서 감사원은 2025년 2월 서울·경남 등 전국 7개 시도선관위의 ‘선거관리위원회 채용 등 인력관리실태’(2013~2023년 10년간) 감사 결과를 발표했다. 당시 감사원은 선관위 직원들의 가족·친인척 채용 청탁, 면접 점수 조작, 인사 관련 증거 서류 조작·은폐 등의 비리를 적발하고 32명에 대해 중징계를 선관위에 요구했다.

검찰은 이후 경남경찰청이 송치한 관련 사건과 시민단체들이 수사 의뢰한 사건을 병합해 직접 보완수사를 진행해 이같은 결과를 내놨다.