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강원 강릉에서도 올해 첫 일본뇌염 매개 모기 확인···“모기 물림 주의”

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본문 요약

강원도에서 올해 처음으로 일본뇌염을 전파하는 '작은빨간집모기'가 확인됐다.

강원도보건환경연구원은 지난 22일~28일 사이 강릉시 일대에서 채집한 모기 가운데 일본뇌염을 매개하는 작은빨간집모기 5마리를 확인했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 강원도보건환경연구원은 질병관리청과 협력해 강원도 내 3개 지역에서 매주 2회 모기를 채집해 개체 수 증감과 병원체 감염 여부를 확인하고 있다.

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강원 강릉에서도 올해 첫 일본뇌염 매개 모기 확인···“모기 물림 주의”

입력 2026.06.30 10:12

  • 최승현 기자

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일본뇌염 카드 뉴스. 질병관리청 제공

일본뇌염 카드 뉴스. 질병관리청 제공

강원도에서 올해 처음으로 일본뇌염을 전파하는 ‘작은빨간집모기’가 확인됐다.

강원도보건환경연구원은 지난 22일~28일 사이 강릉시 일대에서 채집한 모기 가운데 일본뇌염을 매개하는 작은빨간집모기 5마리를 확인했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 강원도보건환경연구원은 질병관리청과 협력해 강원도 내 3개 지역에서 매주 2회 모기를 채집해 개체 수 증감과 병원체 감염 여부를 확인하고 있다.

전국적으로는 지난 3월 20일 제주에서 일본뇌염 매개 모기가 처음 확인돼 일본뇌염 주의보가 발령됐다.

이후 지난 17일에는 대구에서 채집한 모기에서 일본뇌염바이러스 유전자가 검출돼 감염병 위기 단계가 ‘경보’로 격상된 바 있다.

지난해 전국에서는 일본뇌염 환자 7명이 발생했다.

이 가운데 1명이 강원도에서 발생한 환자였다.

올해 강원도 내에서는 아직 환자가 발생하지 않았으나 기온 상승과 함께 모기 개체 수가 늘어나고 있어 주의가 필요한 상태다.

모기에 물리지 않기 위해서는 일몰 직후부터 일출 직전까지 야외 활동을 자제해야 한다.

야간 외출 시 밝은색 긴 옷과 품이 넓은 옷을 착용하고, 옷, 신발 상단, 양말 등에 모기 기피제를 뿌리는 것이 바람직하다.

신인철 강원도보건환경연구원장은 “강원도 내에서 일본뇌염을 매개할 수 있는 모기의 활동이 확인된 만큼 야외활동 시 피부 노출을 최소화해야 한다”고 말했다.

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