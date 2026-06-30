병원 간 ‘데이터 장벽’ 허문다···대구 ‘의료 인공지능 전환’ 추진

대구시는 지역 의료데이터를 인공지능(AI) 의료기기 개발에 적극 활용하기 위해 의료 AX(인공지능 전환)를 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

대구시에 따르면, 현재 병원마다 데이터 관리 기준이 다르고 기관생명윤리위원회(IRB) 및 데이터심의위원회(DRB) 절차가 복잡해 의료데이터 확보에 많은 시간과 비용을 투입되고 있다.

이에 병원 간 협력체계를 만들고 공동 심사체계도 마련한다는 게 대구시의 구상이다.

시는 ‘의료데이터 활용 활성화 협의체’를 구성해 데이터 개방에 속도를 낼 계획이다. 협의체에는 지역 상급종합병원 5곳을 비롯해 케이메디허브(대구경북 첨단의료산업진흥재단)·대구디지털혁신진흥원 등 14개 기관·단체가 동참한다.

대구시는 다음 달 3일 의료데이터 활용 관련 업무협약을 체결할 예정이다.

또한 대구시는 케이메디허브와 함께 기업의 다기관 의료데이터 수요를 원스톱으로 처리할 수 있도록 ‘공동 IRB·DRB’ 체계를 구축 및 운영할 계획이다.

이를 통해 병원마다 거쳐야 했던 심사 절차를 한 차례 통합심사로 간소화하고, 기존 1건당 30일 이상 걸리던 심사기간을 통합 20일 이내로 단축해 비용 부담도 줄인다는 방침이다.

특히 위험도가 낮은 연구의 경우 신속 및 원격(화상) 심사가 도입돼 기업의 데이터 활용 편의성이 크게 개선될 전망이다.

이밖에 현재 약 25만건의 의료데이터를 조회·신청할 수 있는 ‘K-의료데이터 중개 포털’의 외연도 대폭 확장된다. 포털에 참여하는 상급종합병원을 2곳에서 5곳으로 늘리고, 종합병원(2차)까지 참여 범위를 넓혀 의료데이터의 질을 높일 계획이다.

정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “대구는 비수도권 최고 수준의 의료 인프라를 갖추고도 시스템적 한계 때문에 의료데이터 활용이 원활하지 못했다”며 “협의체를 중심으로 기업이 체감할 수 있는 의료 AX 성과를 선도적으로 창출하겠다”고 말했다.