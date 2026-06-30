대전 유성IC 일대 교통정체 완화···유성광역복합환승센터 진입도로 개통

대전 유성나들목(IC) 일대 상습적인 교통정체가 다소 해소될 것으로 보인다.

대전시는 유성광역복합환승센터 진입도로가 다음달 1일 개통한다고 30일 밝혔다.

유성광역복합환승센터 진입도로는 현충원로와 유성IC, 구암교네거리, 구암역삼거리 등의 상습적인 교통정체 해소를 목적으로 개설됐다.

총연장 580m의 왕복 3차선 도로로, 지난해 개통한 유성IC네거리~박산로 구간 간선급행버스(BRT) 도로와 유성구 구암동 다가온 청년주택 앞 도로를 연결한다.

이 도로는 유성 BRT 연결도로 호남지선 통과 지하차도와 구암교차로 입체화사업이 마무리되는 2030년까지 임시 진입도로로 기능하게 된다. 호남고속도로지선 하부 미사용 교량을 활용해 단절 구간을 연결한 것으로, 기존 교량 구조상 통과 높이가 3m로 제한된다.

시는 임시 진입도로가 개통하면 구암교네거리 일대 교통량이 20% 이상 분산되고, 통행속도가 30% 가량 빨라질 것으로 보고 있다. 개통 이후에는 차량 분산 효과를 분석해 BRT를 구암교네거리 방향으로 운행토록 하고, 유성복합터미널에 광역교통 환승체계를 구축하는 방안을 검토할 방침이다.

남시덕 시 교통국장은 “유성 BRT 연결도로 호남지선 지하차도 건설과 구암교차로 입체화사업이 2030년 마무리되면 서북부지역 교통체계가 획기적으로 개선될 것”이라며 “본 사업이 완료딜 때까지 출퇴근길 교통정체를 조금이나마 줄이기 위해 이번에 임신 진입도로를 우선 개통하게 됐다”고 말했다.