‘신종 피싱’ 의심계좌도 즉시 거래정지…최장 67일까지

30일부터 중고거래 사기, 노쇼 사기 등 신종 피싱 범죄에 연루된 것으로 의심되는 계좌도 곧바로 거래가 정지된다. 보이스피싱에만 적용되던 계좌 거래정지를 신종 범죄 대상으로 넓힌 것이다.

금융정보분석원(FIU)은 ‘신종 피싱 범죄 의심계좌 거래정지 방안’을 이날부터 시행한다고 밝혔다. 범죄 조직이 피해금을 다른 계좌로 빼돌리거나 또 다른 피해자가 같은 계좌로 돈을 보내는 것을 신속하게 막기 위한 조치다.

그동안 금융회사는 ‘전기통신금융사기 피해방지법’에 따라 보이스피싱 계좌만 빠르게 지급정지할 수 있었다. 반면 물건이나 서비스 거래를 가장해 돈을 가로채는 신종 피싱은 이 법의 적용 대상이 아니어서 계좌를 곧바로 막기 어려웠다. 신종 피싱은 정상적인 거래인 것처럼 속여 특정 계좌로 돈을 입금하게 한 뒤 가로채는 수법으로, 최근 노쇼 사기 등 형태가 다양해지면서 피해 규모도 커지고 있다.

이번 방안에 따라 신종 피싱 피해가 의심되면 112나 가까운 경찰서에 신고하면 된다. 그러면 금융회사가 우선 해당 계좌를 7영업일간 임시로 정지한다. 이후 경찰 통합대응단이 신종 피싱으로 판단하면, 그 계좌의 입출금을 차단하는 임시 거래정지 조치를 취하게 된다.

거래정지는 최장 67영업일까지 이어질 수 있다. FIU는 금융회사로부터 거래정지 사실을 통보받으면 7영업일 안에 거래 내역 등을 살펴 정지를 유지할지 판단한다. 정지가 필요하다고 보면 금융회사는 임시정지 이후 최대 30영업일간 거래를 더 막을 수 있고, 경찰이 요청하면 30영업일을 한 차례 더 연장할 수 있다.

거래가 정지된 계좌 주인은 금융회사나 경찰에 이의를 신청할 수 있다. 범죄에 연루되지 않은 것으로 확인되면 정지는 풀린다.

정부는 거래정지 대상을 더 넓힐 계획이다. 지금은 보이스피싱과 자본시장 불공정거래 등 일부 범죄에만 적용되지만, 앞으로는 마약·도박·불법사금융·고액 사기 등 주요 민생침해범죄에 쓰인 의심계좌도 FIU가 직접 거래를 정지할 수 있도록 특금법 개정을 추진하기로 했다.

이형주 FIU 원장은 “민생침해범죄가 비대면·디지털 기술을 활용한 지능형 범죄로 진화하면서 범죄수익이 대포통장과 가상자산 등을 통해 빠르게 숨겨지고 있다”며 “범죄수익을 신속히 차단하고 추가 피해를 막기 위해 금융거래 단계에서 선제적인 거래정지가 필요하다”고 말했다.