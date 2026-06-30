동해시 망상제2오토캠핑장 ‘자동차 전용’ 새 단장···7월부터 운영

강원 동해시는 노후화된 망상제2오토캠핑장의 캐러밴 시설을 철거하고 자동차 전용 캠핑장을 새롭게 조성해 7월 중 운영에 들어갈 계획이라고 30일 밝혔다.

이를 위해 동해시는 올해 초부터 운영조례 개정 등 행정절차와 자동차 전용 캠핑장 조성공사를 추진하는 등 개장을 위한 마무리 작업을 진행 중이다.

자동차 전용 캠핑장은 동해대로 6270-14 일원 2만9256㎡ 부지에 40면 규모로 조성된다.

이용객 편의를 위해 샤워장과 개수대를 새롭게 설치해 캠핑객들의 이용 편의와 쾌적성을 높였다.

이용요금은 성수기 4만5000원, 비수기 주말 2만7000원, 평일 2만2000원이다.

동해시는 새롭게 조성된 자동차 전용 캠핑장이 본격적으로 운영되면 지역 관광 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

이진화 동해시 관광과장은 “자동차 전용 캠핑장 조성으로 캠핑객들의 다양한 수요를 맞추고 보다 쾌적한 캠핑 환경을 제공할 수 있게 됐다”며 “망상오토캠핑리조트와 함께 동해안을 대표하는 체류형 해양관광 거점으로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.