키프리스 개통 30년, ‘지식재산 검색 챌린지’ 연다

지식재산처는 지식재산정보검색서비스(키프리스·KIPRIS) 개통 30주년을 맞아 8월 14일까지 ‘대한민국 지식재산 검색 챌린지’ 행사를 개최한다고 30일 밝혔다.

키프리스는 특허·상표·디자인 등 지식재산 정보를 무료로 검색·열람할 수 있는 공공서비스다. 1996년 개통해 현재 국내외 29개국의 지식재산 정보 1억4000만건이 담겨 있다.

검색 챌린지는 생활 속에서 직접 특허나 상표, 디자인 등 지식재산을 찾아 사진으로 담고, 키프리스 검색을 통해 지식재산권을 확인해 본 뒤 인증하는 이벤트다.

주변에서 지식재산을 찾아 촬영한 뒤 지정된 해시태그와 함께 SNS에 게시하고, 관련 지식재산권을 키프리스에서 검색해 보면 된다. 이후 검색 결과와 SNS 게시글을 네이버폼을 통해 제출하면 이벤트에 응모된다.

검색 챌린지는 가장 많은 지식재산권을 발견해 인증한 순서대로 순위가 매겨지는 ‘지식재산 헌터 마스터’, 키프리스 개통 연도인 1996년에 출원·등록된 지식재산권을 찾는 ‘30주년 스페셜 헌터’, 가장 오래된 지식재산권을 찾는 ‘타임캡슐 헌터’ 등 3가지 미션 중 하나를 선택해 수행하는 방식으로 진행된다.

미션별로 우수 참여자에게는 경품이 제공된다. 검색 챌린지에 관한 자세한 내용은 키프리스 공지 사항에서 확인할 수 있다.