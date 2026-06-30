창간 80주년 경향신문

키프리스 개통 30년, ‘지식재산 검색 챌린지’ 연다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

키프리스 개통 30년, ‘지식재산 검색 챌린지’ 연다

입력 2026.06.30 10:29

구글 검색 선호 매체로 추가
‘대한민국 지식재산 검색 챌린지’ 포스터. 지식재산처 제공

‘대한민국 지식재산 검색 챌린지’ 포스터. 지식재산처 제공

지식재산처는 지식재산정보검색서비스(키프리스·KIPRIS) 개통 30주년을 맞아 8월 14일까지 ‘대한민국 지식재산 검색 챌린지’ 행사를 개최한다고 30일 밝혔다.

키프리스는 특허·상표·디자인 등 지식재산 정보를 무료로 검색·열람할 수 있는 공공서비스다. 1996년 개통해 현재 국내외 29개국의 지식재산 정보 1억4000만건이 담겨 있다.

검색 챌린지는 생활 속에서 직접 특허나 상표, 디자인 등 지식재산을 찾아 사진으로 담고, 키프리스 검색을 통해 지식재산권을 확인해 본 뒤 인증하는 이벤트다.

주변에서 지식재산을 찾아 촬영한 뒤 지정된 해시태그와 함께 SNS에 게시하고, 관련 지식재산권을 키프리스에서 검색해 보면 된다. 이후 검색 결과와 SNS 게시글을 네이버폼을 통해 제출하면 이벤트에 응모된다.

검색 챌린지는 가장 많은 지식재산권을 발견해 인증한 순서대로 순위가 매겨지는 ‘지식재산 헌터 마스터’, 키프리스 개통 연도인 1996년에 출원·등록된 지식재산권을 찾는 ‘30주년 스페셜 헌터’, 가장 오래된 지식재산권을 찾는 ‘타임캡슐 헌터’ 등 3가지 미션 중 하나를 선택해 수행하는 방식으로 진행된다.

미션별로 우수 참여자에게는 경품이 제공된다. 검색 챌린지에 관한 자세한 내용은 키프리스 공지 사항에서 확인할 수 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글