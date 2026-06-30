속초 ‘대포항 해상분수’ 즐기러 오세요…7월2일부터 운영

4개월간 매주 목~일 하루 2회 가동

강원 속초시는 피서철을 맞아 오는 7월 2일부터 대포항 해상분수의 운영을 재개한다고 30일 밝혔다.

대포항 해상분수는 오는 10월까지 4개월간 매주 목·금·토·일요일 오후 7시와 오후 8시 등 하루 2회 운영된다.

회당 운영 시간은 25분이다.

다만 강풍이나 집중호우 등 기상 여건이 좋지 않거나 시설 점검이 필요한 경우 운영 시간을 탄력적으로 조정할 계획이다.

대포항 해상분수는 2020년 설치 이후 매년 피서철에 맞춰 운영되면서 속초지역의 대표적인 야간 경관 콘텐츠로 자리 잡았다.

음악에 맞춰 다양한 높이와 형태로 분출되는 물줄기와 형형색색의 LED 조명이 어우러져 아름다운 경관을 연출해 관광들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

속초시 관계자는 “대포항 해상분수가 시민과 관광객 모두에게 시원한 볼거리와 힐링의 시간을 선사하길 바란다”며 “앞으로도 대포항이 사계절 활력 넘치는 해양관광 명소로 자리매김할 수 있도록 다양한 관광 콘텐츠를 개발해 운영할 방침”이라고 말했다.