헌재 “사기업 복지포인트에 근로소득 과세는 합헌”

기업 20여곳, 원천징수 불복 후 헌법소원 청구 헌재 “소득세법, 과세요건 명확주의 위반 아냐”

기업의 복지포인트를 근로소득으로 보고 과세하는 현행 소득세법이 합헌이라는 헌법재판소 결정이 나왔다.

30일 법조계에 따르면, 헌법재판소는 지난 24일 헌법재판관 전원일치 의견으로 근로소득 범위를 정한 소득세법 조항에 대해 합헌 결정을 내렸다.

앞서 기업 20여곳은 “소득세법 조항이 불분명한 탓에 과세당국이 복지포인트에 소득세를 징수한다”며 헌법소원 심판을 청구했다. 이들 기업은 소속 임직원에게 매해 일정한 복지포인트를 지급했다. 이들은 복지포인트가 소득세법상 과세 대상인 근로소득이 아니라고 주장하며 과세당국에 원천징수를 통해 낸 소득세를 돌려달라고 경정청구를 냈으나 거절당했다.

기업들은 이후 제기한 불복 소송 과정에서 법원에 소득세법 조항에 대한 위헌법률제청 신청을 했다가, 기각당하자 직접 헌법소원 심판을 청구했다.

심판 대상 조항은 소득세법 제20조 1항 1호이다. 이 조항은 근로소득을 ‘봉급, 급료, 보수, 세비, 임금, 상여, 수당과 이와 유사한 성질의 급여’로 정한다. 기업들은 ‘이와 유사한 성질의 급여’의 정의가 불분명해 ‘과세요건 명확주의’에 위반된다고 주장했다.

그러나 헌재는 기업들 주장을 받아들이지 않았다. 헌재는 조세 회피를 막고 공평한 과세를 위해선 소득세법상 과세 대상을 포괄적으로 정할 필요가 있다고 봤다. 헌재는 “(해당 조항은) 근로를 제공하고 대가로 받는 급여를 명칭이나 명목에도 불구하고 실질이 그에 해당하면 모두 근로소득의 범위에 포함한다”며 “근로의 대가임에도 명칭이나 명목만을 달리해 근로소득세를 회피하는 것을 방지하고 조세의 공평성을 도모한 것”이라고 했다.

헌재는 해당 조항이 과세당국이 자의적 해석을 할 만큼 불명확하지도 않다고 판단했다. 헌재는 “심판대상 조항에서 정한 ‘이와 유사한 성질의 급여’란 근로계약 또는 이와 유사한 관계에서 비독립적인 근로의 제공과 관련해 주기성 유무, 지급수단의 형태 또는 명칭 등을 묻지 않고 근로의 제공과 대가관계에 있는 일체의 급여를 의미하는 것”이라고 밝혔다. 헌재는 “이를 과세관청의 자의적인 해석이나 적용 가능성이 있는 불명확한 개념이라고 보기도 어렵다”며 “심판 대상 조항은 과세요건 명확주의에 위반된다고 볼 수 없다”고 설명했다.