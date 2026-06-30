소상공인 특화 신용평가체계 시범 운영 외환 24시간 거래 및 면세품 간편 교환 국세청 챗봇서 복잡한 부과세 문의 가능

7월부터 임산부에게 24만원 상당 친환경 농산물 꾸러미가 지급된다. 8월부터는 은행에서 소상공인과 개인사업자의 ‘미래 성장성’을 두루 평가하는 신용평가체계가 시범 운영되며, 직장인이 육아휴직을 할 수 있는 최소 기간이 30일에서 1주일로 짧아진다.

정부는 30일 이러한 내용을 담은 ‘2026년 하반기부터 이렇게 달라집니다’를 발간했다.

다음 달부터 임산부에게 친환경 농산물 꾸러미를 지원할 예정이다. 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모와 임산부를 대상으로 24만원(자부담 4만8000원 포함) 상당의 친환경 농산물 꾸러미를 지급한다. 임산부에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공해 출산·양육 친화적 환경을 조성하는 한편, 농업인에게 안정적인 수요처를 제공하기 위한 취지다.

7월 1일부터 면세 한도(800달러) 이내 물품은 입국 시 세관 자진신고나 재출국 없이도 국내 시내면세점 방문이나 우편·택배를 통해 간편하게 교환할 수 있게 된다. 그동안 출국 시 구매한 면세품을 교환하려면 입국 시 세관 신고, 면세점 방문, 재출국 시 수령 등 절차가 복잡해 해외여행객의 불편이 컸다.

7월부터 1월 1일과 주말을 제외한 주중에 은행 간 외환시장이 24시간 중단 없이 개장된다. 외국인 투자자와 수출입 업체 등이 시간 제약 없이 새벽에도 실시간 환율로 은행에 환전을 주문할 수 있게 된다. 외국인 투자자의 외환시장 접근성을 높이고 수출입 업체의 실시간 환전 수요에 대응하기 위한 조치다.

앞으로 복잡한 세금 문의는 세무 전문 AI 홈택스 챗봇을 이용하면 된다. 국세청은 부가가치세 등 세금 신고 문의나 장려금 신청·상담을 지원하는 생성형 AI 챗봇 서비스를 단계적으로 운영한다고 밝혔다. 지난 5월 1일 종합소득세·장려금을 시작으로 제공됐던 서비스는 7월 1일부터 부가가치세로 확대될 예정이다.

8월부터 은행에서 소상공인·개인사업자 특화 신용평가체계(SCB)가 시범 운영된다. 소상공인은 앞으로 SCB를 통해 매출과 업종, 근로자 수, 업력, 플랫폼 성장지수 등 비금융 정보로 미래 성장성까지 평가받는다.

그동안은 금융 이력 중심의 보수적인 신용평가 때문에 은행에서 필요한 만큼 대출을 받지 못했다. 성장 가능성을 높게 평가받은 소상공인은 대출 심사 시 더 높은 신용등급을 적용받게 되며 한도와 금리 우대를 적용받는다.

8월20일부터는 자녀가 아프거나 휴원·휴교로 단기 돌봄이 필요한 경우 연 1회 1주 또는 2주간 육아휴직을 사용할 수 있다. 만 8세(초등학교 2학년) 이하 자녀를 양육하기 위해 휴직을 하려는 노동자가 대상이다.

현재는 육아 휴직을 30일 이상 사용해야 육아휴직급여를 주지만 앞으로는 1주 또는 2주 단위로 지급하도록 제도를 개편해 어린 자녀를 양육하는 직장인이 탄력적으로 육아휴직을 사용할 수 있도록 했다.