420억원 들인 공동실습선 ‘해누리호’ 첫 실습 항해···학생 59명 승선

해양·수산 분야 특성화고 학생들이 실습에 활용하는 공동 실습선 ‘해누리호’가 첫 실습 항해에 나섰다.

경북교육청은 한국해양마이스터고와 울릉고 학생 59명, 교사 4명이 다음달 24일까지 6주간 해누리호에서 첫 승선 실습을 하고 있다고 30일 밝혔다.

해누리호는 총톤수 3206t, 최대 승선 인원 110명 규모다. 국내 실습선 가운데 처음으로 조난 대비 생존훈련장을 갖췄고, 어군 탐지용 드론 교육시설과 선박 조종 시뮬레이터 등 실습 장비도 마련됐다.

그동안 전국 6개 해양·수산 분야 고교(울릉고·한국해양마이스터고·경남해양과학고·인천해양과학고·완도수산고·충남해양과학고)는 노후화되거나 규모가 작은 실습선으로 승선 실습을 진행해 왔다. 학교별로 새 실습선을 건조하기에는 재정 부담도 컸다.

이에 경북교육청이 공동 실습선 건조를 제안했고 해양수산부와 5개 시·도교육청이 사업비 420억원을 함께 투입해 해누리호를 건조했다.

학생들은 해누리호를 타고 남해와 일본 오사카, 부산, 포항 등을 순항하며 항해와 기관 운용, 선박 관리, 해양 안전 등을 배운다. 최신 항해·기관 장비를 활용해 학교에서 경험하기 어려운 실제 선박 운항 환경을 익히는 방식이다.

경북교육청은 첫 실습인 만큼 현장점검단을 꾸려 안전관리에도 나서고 있다. 점검단은 조타실과 기관실, 학생 생활공간, 비상 대응체계 등을 살펴보고 있다.

임종식 경북교육감은 “해누리호 승선 실습이 학생들의 실무 역량을 키우는 계기가 되길 바란다”며 “남은 실습도 안전사고 없이 마칠 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.