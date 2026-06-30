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본문 요약

법원이 종합편성채널 JTBC의 자율구조조정 지원 프로그램 신청을 승인했다.

중앙그룹 계열사 5곳이 회생절차를 신청한 가운데 JTBC는 한 달 동안 강제 회생절차 개시를 피하며 채권단과 구조조정을 협의할 시간을 확보하게 됐다.

30일 서울회생법원 회생2부는 JTBC의 ARS 협의 상황을 지켜보기 위해 다음 달 30일까지 회생절차 개시 여부에 대한 판단을 보류한다고 밝혔다.

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JTBC, 법정관리 일단 미뤘다…법원, 자율구조조정 승인

입력 2026.06.30 11:11

수정 2026.06.30 11:23

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  • 김남희 기자

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7월30일까지 회생절차 개시 판단 보류

채권단과 채무조정·자금 확보안 협의

홍정도 중앙그룹 부회장이 지난 15일 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 열린 JTBC 등 중앙그룹 일부 계열사의 유동성 위기로 인한 회생 절차 개시 관련 입장 발표 기자회견에서 사과문을 발표하고 있다. 김정근기자

홍정도 중앙그룹 부회장이 지난 15일 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 열린 JTBC 등 중앙그룹 일부 계열사의 유동성 위기로 인한 회생 절차 개시 관련 입장 발표 기자회견에서 사과문을 발표하고 있다. 김정근기자

법원이 종합편성채널 JTBC의 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 신청을 승인했다. 중앙그룹 계열사 5곳이 회생절차를 신청한 가운데 JTBC는 한 달 동안 강제 회생절차 개시를 피하며 채권단과 구조조정을 협의할 시간을 확보하게 됐다.

30일 서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 JTBC의 ARS 협의 상황을 지켜보기 위해 다음 달 30일까지 회생절차 개시 여부에 대한 판단을 보류한다고 밝혔다.

ARS는 법원이 강제 회생절차 개시를 미루고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제도다. 이 기간에는 기업이 정상적으로 영업을 이어갈 수 있다. 법원은 회생절차 개시를 최대 3개월까지 보류할 수 있으며, 협상이 상당히 진전되면 보류 기간을 연장할 수도 있다.

이번 결정으로 JTBC는 당장 법정관리 절차에 들어가는 대신 채권단과 채무조정 및 자금 확보 방안을 협의할 시간을 벌게 됐다. 앞서 중앙그룹은 지난 23일 법원에 올림픽·월드컵 중계권 계약 부담 완화 등 자구계획을 제시하며 경영 정상화를 추진하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

법원은 이와 별도로 JTBC의 회생절차 필요성을 판단하기 위해 회사가 회생에 이르게 된 경위와 재산가액, 계속기업 가치 및 청산가치 등에 대한 조사도 진행할 예정이다. 보류 기간 안에 채권단과 합의가 이뤄지면 JTBC는 회생 신청을 취하하고 자율구조조정을 진행하게 된다. 반대로 협상이 결렬되면 법원이 회생절차 개시 여부를 최종 결정한다.

JTBC는 지난 12일 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이후 14일 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차를 신청했다. 15일 JTBC도 회생을 신청하면서 ARS 적용을 희망한다는 의사를 밝혔다.

함께 회생을 신청한 나머지 중앙그룹 계열사 4곳에 대해서는 아직 회생절차 개시 여부가 결정되지 않았다.

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