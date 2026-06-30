여름방학 돌봄걱정 끝!···서울시, 점심 주는 ‘청소년 동행캠프’ 운영

초4~중3까지 총 420명 선착순 모집 24개 시립청소년시설별 특화프로그램 운영 2주 체험에 3만원···양질의 점심도 제공

서울시가 여름방학을 맞은 초등학교 4학년~중학교 3학년 청소년 420명을 대상으로 ‘서울시 청소년 동행캠프’를 운영한다고 30일 밝혔다.

방학 중 돌봄 공백을 줄이면서 또래와 함께 배우며 성장하는 기회를 제공하는 동행캠프는 7월 27일부터 8월 7일까지 2주간 서울시립청소년 시설 24곳에서 진행한다. 점심 식사도 제공해 방학 동안 자녀 돌봄에 어려움을 겪는 맞벌이 가정의 부담도 덜 수 있을 것으로 보인다.

이번 캠프에서는 각 시설별로 문화예술, 환경생태, 사회역사, 창의과학, 영어특화 등 5개 테마로 나눠 총 350개 프로그램이 운영된다. 24개 시립 청소년시설이 각 지역과 시설 특성에 맞춰 프로그램을 기획했다.

캠프에 참여하는 청소년은 오전 9시부터 오후 5시까지 교육 프로그램과 체험 활동을 할 수 있다.

특히 일부 센터는 1박 2일 또는 2박 3일의 숙박형 캠프도 운영한다. 여러 센터가 함께 참여하는 연합 캠프도 있다. 참여 학생들은 충남 태안 일대에서 2박 3일 일정으로 안전 교육, 생존 수영, 해양 챌린지 등을 경험할 수 있으며, 청포대에서는 1박 2일 일정으로 갯벌 생태 체험과 물놀이 등을 진행한다.

참가비는 2주 과정은 1인당 3만원, 1주 과정은 1만5000원이다. 모집 대상은 만 10~15세 청소년으로, 청소년 종합 정보 플랫폼 ‘청소년 몽땅’에서 신청하면 된다. 사회 배려 청소년은 6월 30일부터 우선 모집하고, 일반 모집은 7월 3일부터 선착순으로 진행한다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “동행 캠프는 방학 동안 청소년이 새로운 친구를 만나고 다양한 체험을 통해 스스로의 가능성을 발견하는 성장 프로그램”이라며 “청소년이 즐겁게 성장하고 부모가 안심할 수 있는 서울의 대표 방학 프로그램으로 자리 잡은 만큼, 더 많은 청소년이 알찬 방학을 보낼 수 있도록 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.