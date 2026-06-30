경북, 영덕 에너지산업융복합단지 입주기업 10곳 모집

경북도는 영덕 에너지산업융복합단지 종합지원센터에 입주할 에너지기업 10곳을 모집한다고 30일 밝혔다.

영덕군 영덕읍에 있는 종합지원센터는 에너지산업 연구개발과 기업 지원, 전문인력 양성을 위한 시설이다. 기업 입주공간과 교육훈련시설·회의실·강당 등을 갖췄다. 현재 에너지기업 4곳이 입주해 있다.

신청 대상은 한국표준산업분류상 연구개발업을 하는 기업·기관·단체다. 에너지 관련 업종을 함께 운영하는 경우 심사에서 가점을 받을 수 있다.

경북도는 기업 역량과 사업계획, 기대효과 등을 평가해 입주기업을 선정한다. 선정된 기업은 오는 8월 사용 허가와 입주계약을 거쳐 9월부터 입주할 예정이다. 입주 기간은 최초 5년 이내이며, 한 차례 연장하면 최대 10년까지 사용할 수 있다.

도는 영덕 신규 원전 유치, 경주 소형모듈원전(SMR) 국가산업단지 조성, 포항 수소환원제철, 울진 원자력 청정수소 생산기지 조성 등 동해안권 에너지산업 변화에 맞춰 종합지원센터의 역할을 넓힌다는 구상이다.

올해 하반기에는 풍력 중심의 산업구조를 수소·원자력·전력망 등으로 넓히기 위한 연구용역도 추진한다. 종합지원센터를 중심으로 기업과 대학, 연구기관의 협력도 강화할 계획이다.

신청 기간은 다음달 13일~20일 오후 6시까지다. 입주를 원하는 기업은 종합지원센터를 방문해 신청하면 된다. 자세한 내용은 경북도 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.

김미경 경북도 에너지산업국장은 “기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.