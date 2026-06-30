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본문 요약

충북 음성군이 1회 용품 사용을 줄이는 자원순환 친환경 도시 조성에 속도를 내고 있다.

음성에 처음으로 설치된 이 수거기는 도입 석 달 만에 투명 페트병 2107개를 회수하는 실적을 냈다.

이 밖에도 군은 청사 매점과 음성실내체육관, 금왕읍 행정복지센터 등에 텀블러 세척기를 비치해 주민들이 다회용기를 위생적이고 편리하게 사용할 수 있는 인프라를 확충하고 있다.

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음성군, 1회 용품 사용 줄이는 ‘자원순환 도시’ 조성 속도

입력 2026.06.30 11:18

  • 이삭 기자

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충북 음성군이 지난 3월30일 맹동면 행정복지센터에 설치해 운영 중인 ‘투명 페트병 무인 수거기’ 모습. 음성군 제공.

충북 음성군이 지난 3월30일 맹동면 행정복지센터에 설치해 운영 중인 ‘투명 페트병 무인 수거기’ 모습. 음성군 제공.

충북 음성군이 1회 용품 사용을 줄이는 자원순환 친환경 도시 조성에 속도를 내고 있다.

음성군은 지난 10~14일 열린 설성골원에 열린 ‘음성품바축제’ 당시 행사장 내 향토음식점 등에 다회용기 9만 1000개를 지원했다고 30일 밝혔다.

지난해에 이어 올해도 추진된 이 사업에는 예산 2724만원이 투입됐다. 또 축제 행사장 홍보부스에서 진행된 재활용품 교환 행사와 폐건전지 수거함 만들기 등 체험 이벤트에는 700여 명의 방문객이 참여해 호응을 얻기도 했다.

음성군은 군민들의 일상 속 실천을 돕기 위해 2024년부터 ‘재활용 가능자원 수거장려제’도 운영 중이다. 재활용품을 읍·면 행정복지센터에 가져오면 무게에 따라 지역화폐인 ‘음성페이’로 보상해 주는 제도다.

보상 단가는 1㎏당 투명 페트병·컵 1000원, 폐건전지 500원, 폐종이팩 300원, 폐지 50원 등이다. 1인당 월 최대 10만 원까지 받을 수 있다.

음성군에 따르면 올해 5월 말 현재 폐건전지 1306㎏, 일반·멸균 종이팩 653㎏, 투명 페트병 736㎏, 일회용 투명 컵류 46.7㎏ 등이 수거됐다. 폐지를 제외한 품목을 5㎏ 이상 모아 맹동면 폐가전집하장으로 반입할 경우 월 5만 원의 운반비도 추가로 지원받을 수 있다.

또 ‘투명 페트병 무인 수거기’를 맹동면 행정복지센터에 설치해 지난 3월 30일부터 운영 중이다. 페트병 1개당 10포인트가 적립되며, 2000포인트부터 현금으로 바꿀 수 있다.

음성에 처음으로 설치된 이 수거기는 도입 석 달 만에 투명 페트병 2107개(91㎏)를 회수하는 실적을 냈다.

이 밖에도 군은 청사 매점과 음성실내체육관, 금왕읍 행정복지센터 등에 텀블러 세척기를 비치해 주민들이 다회용기를 위생적이고 편리하게 사용할 수 있는 인프라를 확충하고 있다.

이승화 음성군 자원시설팀 주무관은 “1회용품을 줄이는 것이 환경을 지키는 가장 확실한 방법인 만큼, 일상의 작은 실천에 군민 모두가 동참할 수 있도록 관련 정책을 지속해 나가겠다”고 말했다.

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