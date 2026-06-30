음성군, 1회 용품 사용 줄이는 ‘자원순환 도시’ 조성 속도

충북 음성군이 1회 용품 사용을 줄이는 자원순환 친환경 도시 조성에 속도를 내고 있다.

음성군은 지난 10~14일 열린 설성골원에 열린 ‘음성품바축제’ 당시 행사장 내 향토음식점 등에 다회용기 9만 1000개를 지원했다고 30일 밝혔다.

지난해에 이어 올해도 추진된 이 사업에는 예산 2724만원이 투입됐다. 또 축제 행사장 홍보부스에서 진행된 재활용품 교환 행사와 폐건전지 수거함 만들기 등 체험 이벤트에는 700여 명의 방문객이 참여해 호응을 얻기도 했다.

음성군은 군민들의 일상 속 실천을 돕기 위해 2024년부터 ‘재활용 가능자원 수거장려제’도 운영 중이다. 재활용품을 읍·면 행정복지센터에 가져오면 무게에 따라 지역화폐인 ‘음성페이’로 보상해 주는 제도다.

보상 단가는 1㎏당 투명 페트병·컵 1000원, 폐건전지 500원, 폐종이팩 300원, 폐지 50원 등이다. 1인당 월 최대 10만 원까지 받을 수 있다.

음성군에 따르면 올해 5월 말 현재 폐건전지 1306㎏, 일반·멸균 종이팩 653㎏, 투명 페트병 736㎏, 일회용 투명 컵류 46.7㎏ 등이 수거됐다. 폐지를 제외한 품목을 5㎏ 이상 모아 맹동면 폐가전집하장으로 반입할 경우 월 5만 원의 운반비도 추가로 지원받을 수 있다.

또 ‘투명 페트병 무인 수거기’를 맹동면 행정복지센터에 설치해 지난 3월 30일부터 운영 중이다. 페트병 1개당 10포인트가 적립되며, 2000포인트부터 현금으로 바꿀 수 있다.

음성에 처음으로 설치된 이 수거기는 도입 석 달 만에 투명 페트병 2107개(91㎏)를 회수하는 실적을 냈다.

이 밖에도 군은 청사 매점과 음성실내체육관, 금왕읍 행정복지센터 등에 텀블러 세척기를 비치해 주민들이 다회용기를 위생적이고 편리하게 사용할 수 있는 인프라를 확충하고 있다.

이승화 음성군 자원시설팀 주무관은 “1회용품을 줄이는 것이 환경을 지키는 가장 확실한 방법인 만큼, 일상의 작은 실천에 군민 모두가 동참할 수 있도록 관련 정책을 지속해 나가겠다”고 말했다.