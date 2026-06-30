전북환경운동연합 “반도체 호남 배치 전, 용인 산단 재검토해야”

호남권 반도체 투자 환영하면서도 수도권 집중 정책 비판 “재생에너지 생산지에 팹 배치해야 RE100·균형발전 실현”

정부의 호남권 대규모 반도체 투자 구상을 계기로 지역 환경단체가 수도권 중심의 반도체 산업 정책을 정면으로 비판하며 경기 용인 반도체 국가산업단지 계획의 전면 재검토를 요구하고 나섰다.

전북환경운동연합은 30일 성명을 내고 전날 이재명 대통령이 주재한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 발표된 호남권 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 투자 계획에 대해 “재생에너지 기반 산업 전환과 국가균형발전이라는 측면에서 방향성은 긍정적”이라면서도 “용인 반도체 국가산단을 그대로 둔 채 추진할 경우 정책 목표를 달성하기 어렵다”고 밝혔다.

단체는 반도체 생산시설(팹)은 국가안보와 국토의 효율적 이용, 균형발전 차원에서 물과 전력이 풍부한 지역에 분산 배치하는 것이 원칙이라고 주장했다. 기후위기 대응과 RE100 확산 흐름 속에서 재생에너지 생산지 인근에 첨단 제조시설을 배치하는 것은 시장 논리에도 맞으며, 생산지에서 전력을 소비하는 분산형 에너지 체계가 구축되면 수십조 원 규모의 초고압 송전망 건설 비용과 송전탑 갈등을 줄일 수 있다는 것이다.

반면 정부가 추진 중인 용인 반도체 국가산단 조기 조성 계획과 광주·전남권 대규모 메모리 반도체 팹 구축 계획은 현실적으로 양립하기 어렵다고 지적했다.

단체는 “대규모 전력과 용수를 소비하는 용인 산단을 유지한 채 호남권에 추가 반도체 단지를 조성하는 것은 에너지 지산지소와 송전망 갈등 해소라는 두 목표를 모두 놓칠 수 있다”며 “호남의 태양광·해상풍력 전력을 수도권으로 보내는 기존 전력망 계획을 유지하면서 추가 재생에너지를 어떻게 확보할 것인지 불분명하다”고 밝혔다.

이 대통령을 향해서도 “재생에너지 공급이 어려운 용인 지역에 팹을 유지하겠다는 것은 수도권 기득권 구조를 인정하는 것과 다르지 않다”며 “용인 산단 조기 완성이 아니라 계획 자체를 원점에서 재검토해야 한다”고 주장했다. 이어 수도권 전력 집중 구조에 대한 사회적 논의와 함께 호남권 산업 수요 증가를 반영한 국가기간전력망 계획 수정도 요구했다.

국민의힘과 일부 영남권 정치인들을 향한 비판도 이어졌다. 단체는 “호남권 반도체 배치를 ‘정치적 야합’이라고 비판하면서 정작 특정 지역 유치를 요구하는 것은 모순”이라며 “호남은 재생에너지와 용수, 부지 등 반도체 산업 입지 경쟁력을 갖춘 지역으로, 반도체 기업의 호남 배치는 철저한 시장 판단에 따른 선택”이라고 주장했다.

전북 정치권을 향해서도 “용인 산단의 구조적 문제를 사실상 방치한 채 후공정 유치론에 안주했다”며 “새만금이 가진 전공정 팹 유치 경쟁력을 제대로 활용하지 못한 결과 ‘전북 패싱’을 자초했다”고 비판했다.

단체는 현대자동차의 9조원대 새만금 투자 계획에 대해서도 재검토가 필요하다고 주장했다. 데이터센터와 태양광 발전, 수전해 기반 수소 생산시설에 투자가 집중된 반면 제조시설 투자 비중은 상대적으로 적어 지역 일자리 창출과 경제 파급효과가 불투명하다는 것이다.

이정현 전북환경운동연합 공동대표는 “무분별한 매립과 대기업 중심 개발에서 벗어나 재생에너지 기반 미래산업 클러스터 조성과 상시 해수유통을 통한 생태계 복원을 병행해야 한다”며 “새만금을 중심으로 분산에너지 체계를 구축해 ‘RE100 전북특별자치도’로 나아가야 한다”고 말했다.