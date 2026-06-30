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공공차량 5부제로 완화 보고에···이 대통령 “공직자 희생했으니 아예 다 풀어주자”

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본문 요약

정부가 자원안보 위기경보 단계를 하향하고 공공 부문 차량 2부제를 5부제로 완화하기로 했다.

문 차관은 "기후에너지환경부가 실시 중인 공공차량 2부제는 5부제로 완화하고 공영주차장 5부제는 해제할 방침"이라고 했다.

한편 공공 부문 차량 2부제 완화 방침 보고를 받은 이 대통령은 "실효성이 없다"며 "풀어줘도 문제가 없으면 그냥 다 풀어주는 것으로 하자"고 말했다.

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공공차량 5부제로 완화 보고에···이 대통령 “공직자 희생했으니 아예 다 풀어주자”

입력 2026.06.30 11:35

수정 2026.06.30 12:32

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  • 반기웅 기자

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공영주차장 5부제는 해제···자원 안보 위기 경보 하향 조정

서울 정부청사에 공공기관 차량2부제(홀짝제) 시행 안내문이 세워져 있다. 한수빈 기자

서울 정부청사에 공공기관 차량2부제(홀짝제) 시행 안내문이 세워져 있다. 한수빈 기자

정부가 자원안보 위기경보 단계를 하향하고 공공 부문 차량 2부제를 5부제로 완화하기로 했다. 그간 운영해온 공영주차장 5부제는 해제된다.

문신학 산업통상부 차관은 30일 ‘제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의’에서 “수급 안정 상황과 위기 경보에 따른 국민 불편, 경제 파급 효과 등을 종합 고려해 자원 안보 위기 경보를 하향 조정하겠다”고 말했다.

이어 “원유의 경우 현재 3단계인 ‘경계’ 단계를 2단계인 ‘주의’로 낮추고 액화천연가스(LNG)는 주의 단계를 전면 해제할 계획”이라고 덧붙였다. 이에 따라 에너지 위기 대응 조치도 완화된다.

문 차관은 “기후에너지환경부가 실시 중인 공공차량 2부제는 5부제로 완화하고 공영주차장 5부제는 해제할 방침”이라고 했다.

한편 공공 부문 차량 2부제 완화 방침 보고를 받은 이 대통령은 “실효성이 없다”며 “풀어줘도 문제가 없으면 그냥 다 풀어주는 것으로 하자”고 말했다.

이 대통령은 “공직자들이 가혹하게 희생한 측면이 있지 않냐”며 “위기 상황에서 공직자들이 모범을 보이려고 선제적으로 하는 것인데 완화될 때도 시범을 보일 필요가 없지 않으냐”고 덧붙였다. 그러면서 “해제하는 것도 꼭 이렇게 단계적으로 해야 하느냐. 다 풀어줘도 지장 없는 것 아니냐”며 차량 부제를 전면 해지할 것을 주문했다.

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