‘스벅 가야지’ 배재고 파문, 광주일고 “비도덕적···조롱·비하 응원 표현 금지 촉구” 항의서한

광주제일고(광주일고)가 고교야구대회에서 배재고 야구부 학생들에게 지역 비하성 조롱을 받은 것과 관련해 30일 공식적으로 항의했다.

광주일고에 따르면 이규연 교장은 이날 오전 서울 올림픽회관 내 대한야구소프트볼협회를 방문해 항의서한을 제출했다.

이 교장은 “이번 일은 광주학생독립운동의 산실이자 100년이 넘는 야구부 역사를 가진 광주일고 4만 동문과 전남광주특별시민, 정의로운 대한민국을 지향하는 많은 이들에게 큰 상처로 남았다”고 말했다.

이어 “정정당당하게 서로를 존중하는 교육의 장인 고교야구 경기장에서 혐오와 조롱이 여럿의 목소리로 울려 퍼진 것은 용납할 수 없는 행위”라며 “지역을 넘어 야구팬들에게 실망을 주는 행위이자 상대방에 대한 배려와 존중이 사라진 비도덕적인 행태”라고 말했다.

광주일고는 경기를 주관한 대한야구소프트볼협회에 모든 경기에서 상대를 조롱하거나 비하하는 응원 또는 표현을 금지할 것을 촉구한 것으로 알려졌다.

배재고 야구부 일부 학생 선수들은 전날 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국 고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 경기에서 광주일고 선수 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 비판받고 있다.

이 구호들은 5·18 광주민주화운동 왜곡·폄하 논란이 일었던 지난달 스타벅스 코리아의 텀블러 할인 이벤트를 연상시킨다. 스타벅스는 당시 ‘5·18 탱크데이’ ‘책상에 탁’이라고 홍보해 물의를 빚었다.