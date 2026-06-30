연간 폐업 100만 육박···규모 작을수록 폐업률 높고, 고령일수록 부채 많아

지난해 폐업한 사업자가 97만개를 넘은 것으로 나타났다. 사업체 규모가 작을수록 폐업률이 높고, 사업자가 고령일수록 부채가 많은 것으로 파악됐다. 창업 3년 이상으로 일정 기반을 갖춘 사업체의 폐업률은 높아지는 추세다.

중소벤처기업부는 30일 국세청의 ‘2025년 폐업자 현황’ 통계와 폐업 소상공인 1500명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 종합한 ‘폐업자 현황·실태 통계’를 발표했다.

국세청 통계에 따르면 지난해 폐업 사업자는 97만6000개로 1년 전(100만8000개)보다 3만2000개 감소했다. 폐업률은 8.64%로 전년(9.04%) 대비 0.40%p 하락했다. 제조업, 도매업, 소매업, 음식업, 숙박업, 서비스업 등 ‘소상공인 주요 6대 업종’ 폐업률은 11.08%로 전체 평균보다 크게 높았다.

기업 형태별로는 개인사업자의 폐업률이 9.06%로, 법인(5.79%)보다 크게 높았다. 개인사업자 중에서는 간이사업자(12.15%), 일반사업자(8.34%), 면세사업자(6.46%) 순으로, 일반적으로 규모가 작을수록 폐업률이 높게 나타났다. 업종별로는 소매업(15.40%)과 음식업(15.14%)의 폐업률이 가장 높은 편이었다.

연령별로는 60세 이상 폐업 비중이 2023년 22.3%, 2024년 22.7%, 2025년 24.4%로 계속 상승했다. 3년 미만 단기 폐업의 비중(50.9%)은 감소한 반면 3~10년차 폐업 비중(35.5%)이 상승했다. 중기부는 일정 기반을 갖춘 사업체도 경영난을 겪는 것으로 해석했다.

비수도권(8.35%)보다 수도권(8.87%) 폐업률이 높았다. 광역자치단체 중에서는 인천(9.73%) 폐업률이 최고였고, 전남(7.31%)은 가장 낮았다.

소상공인시장진흥공단, 중소기업중앙회, 신용보증재단중앙회가 최근 1년간 폐업 경험이 있어 관련 정부 사업에 참여한 소상공인 1500명을 대상으로 지난달 실시한 조사에서는 폐업 결심 당시 68.5%가 부채를 보유한 상태였던 것으로 파악됐다. 평균 부채는 8531만원이었다. 20대 이하(3567만원)가 부채가 가장 적고 60대 이상(9897만원)이 가장 많아 고연령층일수록 많은 빚을 진 채 폐업하는 것으로 나타났다.

폐업자의 64.4%는 정상 매출의 40% 이상 매출이 감소했을 때 폐업을 결심한 것으로 조사됐다. 매출 감소율이 80%가 넘을 때 폐업을 결심했다는 답변도 12.2%였다. 폐업 이유로는 수익성 악화·매출 부진(70.9%)이 압도적인 1위였다. 수익성 악화·매출 부진 이유로는 내수 부진에 따른 고객 감소(62.5%)를 가장 많이 꼽았다.

폐업 결심 후 사업자등록 말소까지 걸리는 기간은 평균 7.7개월로 파악됐다. 새로운 인수사 물색, 폐업 절차 파악 등에 많은 시간을 소요했다.

폐업 절차 진행시 가장 크게 어려운 점은 대출금 상환(45.5%) 문제였다. 폐업 후엔 가계 생계비 부족(40.5%)이 고충 1순위였다. 폐업 후엔 생계를 보유 재산으로 유지한다(33.8%)는 답변이 가장 많았다. 폐업 소상공인들은 재창업(준비중 포함·26.9%)보다 취업(준비중 포함·41.4%) 상태인 경우가 많아 안정성을 우선시하는 것으로 나타났다.