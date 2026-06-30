대한민국 정부 신뢰도, 주요국 38개국 중 6위 ‘역대 최고’···9계단 상승

대한민국 중앙정부가 협력개발기구(OECD)의 신뢰도 조사에서 9계단 상승하며 역대 최고인 6위를 기록했다.

행정안전부는 OECD가 지난 29일(현지시간) 발표한 ‘OECD 공공부문 신뢰도 조사’에서 대한민국 중앙정부가 조사 대상 38개국 중 6위를 기록하며 역대 최고 순위에 올랐다고 30일 밝혔다. OECD가 격년으로 실시하는 조사는 OECD 회원국 33개국과 비회원국 5개국 등 주요국 38개국을 대상으로 진행됐으며, 국가별로 약 2000명의 국민이 온라인 설문에 답했다.

부문별로 대한민국 중앙정부 신뢰도는 51.03%로, 이전 37.15%(2024년 발표) 대비 약 14%포인트 상승했다. 이는 OECD 회원국 평균(40.13%)을 크게 상회하는 수준으로, 호주(50.61%, 7위), 캐나다(49.87%, 8위), 일본(45.96%, 11위) 등 주요 회원국보다 높은 순위다. 조사 결과 1위는 스위스(61.57%), 2위는 아이슬란드(59.42%)였다.

행안부는 “‘공공서비스 이용 경험 및 복잡한 정책 결정 과정에 대한 인식’ 등 여러 문항에서 OECD 평균 이상을 기록했고, 신규로 포함된 정부의 인공지능(AI) 활용 관련 문항인 ‘개인 맞춤 서비스 제공 가능성에 대한 인식’(59%, 2위)도 높은 순위를 기록했다”고 설명했다.

이 외에도 행정서비스 만족도(79%, 5위), 의료시스템 만족도(74%, 5위), 민원에 따른 서비스 개선 가능성(52%, 4위), 공청회 등 국민 의견 수렴 결과의 정책 반영 가능성(43%, 3위) 등에서 조사 대상국 중 상위권을 기록했다.

다만 개인정보가 정당한 목적으로만 사용될 가능성(47%, 23위), 교육시스템 만족도(51%, 23위)는 OECD 평균 이하로 나타났다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 OECD 조사 결과는 국민주권정부 출범 이후 신속한 국정운영 정상화와 국민과의 소통 강화를 위한 정부의 노력이 국민의 신뢰 회복으로 이어진 결과”라며 “앞으로도 국민 참여와 소통 중심의 정부혁신을 지속하고 국민이 체감할 수 있는 행정서비스를 선보여 정부 신뢰를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.