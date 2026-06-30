계도기간 끝났지만 사육곰 219마리 농장에···기후부 “연내 104마리 추가 구조”

곰 사육과 웅담 채취 금지를 위한 계도기간이 종료됐지만 여전히 219마리의 사육곰이 농장에 남아 있는 것으로 조사됐다. 기후에너지환경부는 보호시설을 추가로 확충한 뒤 연내 104마리를 추가로 구조하겠다고 밝혔다.

기후에너지환경부는 전국 262마리 사육곰 중 보호시설로 이송된 사육곰은 43마리이며, 여전히 전국 9개 농장에 총 219마리가 남아 있다고 30일 밝혔다.

농가의 곰 사육 및 웅담 채취는 지난 1월1일 전면 금지됐으며, 곰 매입 지연에 따른 벌칙 및 몰수 규정에 대한 계도기간도 이날로 만료됐다.

기후부는 동물단체, 농가와의 협의 끝에 총 9개 농가 중 8개 농가와의 양도·양수 계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 총 147마리의 보호와 국가 및 지방정부로의 소유권 이전이 확정됐다.

다만 보호시설 확충이 아직 진행 중인만큼 일부 개체는 농가에서 임시 보호된다. 기후부는 “정식 보호시설에 이송하기 전까지 농가에서 사육곰을 안정적으로 보호하도록 제반 비용, 건강관리, 시설 개선 등을 지원하겠다”고 전했다.

기후부는 보호가 확정된 147마리 중 25마리를 구례 공영시설과 공영동물원, 민간 보호시설 등으로 즉시 이송하고, 연내 104마리를 현재 공사 중인 서천 국가시설과 국립공원 시설·민간 보호시설 등으로 추가 이송하겠다고 밝혔다. 기존 보호 중인 43마리를 포함하면 연말까지 총 172마리에 대한 보호조치가 마무리된다.

기후부는 나머지 90마리를 보호하기 위한 추가 시설 마련을 위해 예산 당국과 협의를 추진하는 한편 해외 동물보호구역 이송에 대한 행정적 지원도 병행하겠다고 밝혔다.

김성환 기후부 장관은 “마지막 한 마리의 곰까지 안전하게 보호받을 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.