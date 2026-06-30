“늑대는 윤석열? 이랑 노래 빼라” 검열했다 배상판결 받은 국가···행안부 “비정상의 정상화” 항소 포기

2022년 부마항쟁기념식 ‘이랑 노래 바꿔라’ “당시 행안부, 노래 제목 늑대가 VIP라고 생각” 1심 법원 “예술인 인격적 이익 침해” 판단

2022년 부마민주항쟁 기념식에서 특정 가수와 노래를 교체하라고 요구했다가 최근 법원의 손해배상 판결을 받은 정부가 국가의 책임을 인정하며 항소를 포기했다.

행정안전부는 윤석열 정부 때인 2022년 10월16일 열린 제43주년 부마민주항쟁 국가기념식 준비 과정에서 발생한 논란과 관련해, 기념식 총연출자(감독)와 가수에 대한 국가배상책임을 인정한 1심 법원의 판단을 수용하고 항소를 포기하는 내용의 의견서를 제출해 항소 포기가 확정됐다고 30일 밝혔다.

행안부는 당시 공연을 3주 가량 앞두고 “인디가수 이랑의 노래 <늑대가 나타났다>를 바꾸거나 가수 자체를 교체하라”고 부마민주항쟁기념재단에 요구했다. 이에 재단은 강상우 공연 총감독과 해당 가수에게 이를 전달했으나, 강 감독은 변경 요구를 거부해 두 사람은 공연에서 빠졌다.

강 감독 측에 따르면 기념식 초반 준비 과정은 순조롭게 진행됐지만, 윤석열 전 대통령이 행사에 참석할 수 있다는 이야기가 나오면서 분위기가 달라졌다. 강 감독 측이 당시 재단으로부터 확인한 바로는 행안부가 노래 제목의 ‘늑대’가 ‘VIP(대통령)’를 상징하는 것 아니냐는 이야기를 한 것으로 알려졌다.

행안부의 노래와 가수 변경 요구를 요청이 아닌 협박이라고 판단한 강 감독과 이랑은 이후 행안부와 부마민주항쟁기념재단, 공연대행업체 A사를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했다.

지난 10일 서울중앙지법 민사37단독 이효진 부장판사는 원고 일부 승소 판결하고, 정부와 재단이 공동으로 이랑과 강 감독에게 300만원씩 지급하고, A사는 강 감독과 이랑에게 각 1000만원과 700만원을 지급하라고 명했다.

재판부는 “국가와 재단이 곡 변경을 요청한 행위는 원고들이 예술인으로서 가지는 법적으로 보호할 가치가 있는 인격적 이익을 침해한 것”이라며 배상 책임을 인정했다. 재판부는 이어 “강 감독이 행사를 정부 개입 없이 자율적으로 준비한다는 전제로 총연출직을 맡았고, 이랑은 처음부터 <늑대가 나타났다>를 부르는 것을 전제로 섭외됐다”며 “국가와 재단의 변경 요청은 우월한 지위를 이용해 예술인에게 계약 조건과 다른 활동을 강요한 것”이라고 지적했다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 판결은 지난 정부의 잘못된 관행을 바로잡는 비정상의 정상화라고 판단된다”며 “헌법에 명시된 국민의 예술의 자유를 보장하고 이를 보호·장려해야 할 국가의 책임을 인정한 사법부의 판단을 겸허히 받아들인다”고 말했다.