창간 80주년 경향신문

전남 귀농 5년 만에 전국 1위···귀어도 최다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전남 귀농 5년 만에 전국 1위···귀어도 최다

입력 2026.06.30 12:00

구글 검색 선호 매체로 추가
전남 귀농귀어촌 사업 관련 시군 간담회 모습. 전남도 제공

전남 귀농귀어촌 사업 관련 시군 간담회 모습. 전남도 제공

전국적으로 귀촌 가구가 줄어든 가운데 전남은 귀촌 가구와 인원이 모두 증가한 것으로 나타났다. 귀농 가구는 5년 만에 전국 1위에 올랐고, 귀어 가구도 전국 최다를 유지했다.

전남도는 국가데이터처와 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 ‘2025년 귀농어·귀촌인 통계’를 분석한 결과 지난해 전남지역 귀농·귀어·귀촌 가구가 3만1546가구로 집계됐다고 30일 밝혔다. 인원은 3만8564명으로, 가구 수는 전년보다 7.5% 늘었다.

귀농 가구는 1633가구, 인원은 2068명이었다. 전년보다 7.7% 증가한 규모로 전국 귀농 가구의 18.7%를 차지했다. 전남이 귀농 가구 수 전국 1위에 오른 것은 2020년 이후 5년 만이다.

귀어 가구도 232가구, 303명으로 전년보다 19.6% 늘었다. 전국 귀어 가구 10곳 중 4곳가량이 전남으로 향한 셈이다. 전남은 귀어 가구 수에서도 전국 1위를 지켰다.

귀촌 분야에서도 전남은 전국 흐름과 다른 양상을 보였다. 전국 귀촌 가구는 전년보다 0.5% 감소했지만 전남 귀촌 가구는 2만9681가구로 7.4% 증가했다. 귀촌 인원도 8%가량 늘었다.

특히 40대 이하 귀촌인이 2만1204명으로 전체 귀촌인의 59%를 차지했다. 청년층과 중장년층 유입이 전남 귀촌 증가세를 이끈 것으로 분석된다.

전남도는 농어촌 기본소득 시범사업과 전남형 만원주택, 새뜰하우스 지원사업 등 정주 여건 개선 정책이 귀농어귀촌 유입에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 예비 귀농·귀어·귀촌인을 대상으로 한 상담·교육, ‘전남에서 살아보기’, 창업 지원 등 단계별 유치 사업도 병행하고 있다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “귀촌 가구 감소세에도 불구하고 전남의 귀농·귀어·귀촌 유입이 증가한 것은 고무적 성과”라며 “주거·일자리·공동체·소득 지원이 연계된 정착 지원 체계를 강화해 귀농·귀어·귀촌인이 찾고 머무는 전남광주통합특별시를 열어가는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글