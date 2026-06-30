전남 귀농 5년 만에 전국 1위···귀어도 최다

전국적으로 귀촌 가구가 줄어든 가운데 전남은 귀촌 가구와 인원이 모두 증가한 것으로 나타났다. 귀농 가구는 5년 만에 전국 1위에 올랐고, 귀어 가구도 전국 최다를 유지했다.

전남도는 국가데이터처와 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 ‘2025년 귀농어·귀촌인 통계’를 분석한 결과 지난해 전남지역 귀농·귀어·귀촌 가구가 3만1546가구로 집계됐다고 30일 밝혔다. 인원은 3만8564명으로, 가구 수는 전년보다 7.5% 늘었다.

귀농 가구는 1633가구, 인원은 2068명이었다. 전년보다 7.7% 증가한 규모로 전국 귀농 가구의 18.7%를 차지했다. 전남이 귀농 가구 수 전국 1위에 오른 것은 2020년 이후 5년 만이다.

귀어 가구도 232가구, 303명으로 전년보다 19.6% 늘었다. 전국 귀어 가구 10곳 중 4곳가량이 전남으로 향한 셈이다. 전남은 귀어 가구 수에서도 전국 1위를 지켰다.

귀촌 분야에서도 전남은 전국 흐름과 다른 양상을 보였다. 전국 귀촌 가구는 전년보다 0.5% 감소했지만 전남 귀촌 가구는 2만9681가구로 7.4% 증가했다. 귀촌 인원도 8%가량 늘었다.

특히 40대 이하 귀촌인이 2만1204명으로 전체 귀촌인의 59%를 차지했다. 청년층과 중장년층 유입이 전남 귀촌 증가세를 이끈 것으로 분석된다.

전남도는 농어촌 기본소득 시범사업과 전남형 만원주택, 새뜰하우스 지원사업 등 정주 여건 개선 정책이 귀농어귀촌 유입에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 예비 귀농·귀어·귀촌인을 대상으로 한 상담·교육, ‘전남에서 살아보기’, 창업 지원 등 단계별 유치 사업도 병행하고 있다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “귀촌 가구 감소세에도 불구하고 전남의 귀농·귀어·귀촌 유입이 증가한 것은 고무적 성과”라며 “주거·일자리·공동체·소득 지원이 연계된 정착 지원 체계를 강화해 귀농·귀어·귀촌인이 찾고 머무는 전남광주통합특별시를 열어가는 데 힘쓰겠다”고 말했다.