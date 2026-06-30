고려대 세종캠 교수 4명 ‘석탑연구상·국제협력상’ 수상

백승필·김휘·김재영 교수 석탑연구상 이현근 교수 석탑국제협력상 선정

고려대 세종캠퍼스는 생명정보공학과 백승필 교수, 전자·정보공학과 김휘 교수, 표준·지식학과 김재영 교수가 2026학년도 제11회 고려대 석탑연구상 수상자로 선정됐다고 30일 밝혔다. 지능형반도체공학과 이현근 교수는 석탑국제협력상을 받았다.

석탑연구상은 고려대가 우수한 연구 성과를 통해 대학 연구력 향상에 기여한 전임교원을 포상하고 연구 중심 문화를 확산하기 위해 2016년 제정한 상이다. 석탑국제협력상은 국제 연구 협력과 대학 국제화 발전에 기여한 전임교원에게 수여하는 상이다.

이번 제11회 석탑연구상 수상자는 지난해 학술논문, 학술단행본, 교외연구과제 실적 등을 대상으로 심사를 거쳐 선정됐으며 연구의 질 평가는 2024년 1월부터 지난해 12월까지의 연구 성과를 기준으로 이뤄졌다.

평가에서는 연구의 질과 양, 교외연구과제 간접비 기여도 등을 종합적으로 반영해 계열별 상위 3% 이내 연구자를 선정했다.

NSC(Nature·Science·Cell)급 학술지 논문 주저자, 국제협력 논문 실적, 학문 분야별 교외연구과제 간접비 기여도 등도 주요 평가 항목에 포함됐다.