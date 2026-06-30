창간 80주년 경향신문

고려대 세종캠 교수 4명 ‘석탑연구상·국제협력상’ 수상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

고려대 세종캠퍼스는 생명정보공학과 백승필 교수, 전자·정보공학과 김휘 교수, 표준·지식학과 김재영 교수가 2026학년도 제11회 고려대 석탑연구상 수상자로 선정됐다고 30일 밝혔다.

석탑국제협력상은 국제 연구 협력과 대학 국제화 발전에 기여한 전임교원에게 수여하는 상이다.

이번 제11회 석탑연구상 수상자는 지난해 학술논문, 학술단행본, 교외연구과제 실적 등을 대상으로 심사를 거쳐 선정됐으며 연구의 질 평가는 2024년 1월부터 지난해 12월까지의 연구 성과를 기준으로 이뤄졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고려대 세종캠 교수 4명 ‘석탑연구상·국제협력상’ 수상

입력 2026.06.30 12:35

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

백승필·김휘·김재영 교수 석탑연구상

이현근 교수 석탑국제협력상 선정

고려대 세종캠 소속 생명정보공학과 백승필 교수(왼쪽부터), 전자·정보공학과 김휘 교수,표준·지식학과 김재영 교수, 지능형반도체공학과 이현근 교수. 고려대 세종캠 제공

고려대 세종캠 소속 생명정보공학과 백승필 교수(왼쪽부터), 전자·정보공학과 김휘 교수,표준·지식학과 김재영 교수, 지능형반도체공학과 이현근 교수. 고려대 세종캠 제공

고려대 세종캠퍼스는 생명정보공학과 백승필 교수, 전자·정보공학과 김휘 교수, 표준·지식학과 김재영 교수가 2026학년도 제11회 고려대 석탑연구상 수상자로 선정됐다고 30일 밝혔다. 지능형반도체공학과 이현근 교수는 석탑국제협력상을 받았다.

석탑연구상은 고려대가 우수한 연구 성과를 통해 대학 연구력 향상에 기여한 전임교원을 포상하고 연구 중심 문화를 확산하기 위해 2016년 제정한 상이다. 석탑국제협력상은 국제 연구 협력과 대학 국제화 발전에 기여한 전임교원에게 수여하는 상이다.

이번 제11회 석탑연구상 수상자는 지난해 학술논문, 학술단행본, 교외연구과제 실적 등을 대상으로 심사를 거쳐 선정됐으며 연구의 질 평가는 2024년 1월부터 지난해 12월까지의 연구 성과를 기준으로 이뤄졌다.

평가에서는 연구의 질과 양, 교외연구과제 간접비 기여도 등을 종합적으로 반영해 계열별 상위 3% 이내 연구자를 선정했다.

NSC(Nature·Science·Cell)급 학술지 논문 주저자, 국제협력 논문 실적, 학문 분야별 교외연구과제 간접비 기여도 등도 주요 평가 항목에 포함됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글