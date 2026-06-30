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봉쇄시위 현장 연습용 수류탄 소유주는 20대 자원봉사자···“전역하며 가지고 나왔다” 진술

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경찰이 지난 29일 잠실 봉쇄 시위 현장에서 발견된 연습용 수류탄의 소유주인 20대 남성 A씨를 입건해 조사 중이다.

서울 송파경찰서는 30일 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장에서 연습용 수류탄을 소지하고 있던 A씨에 대해 총포화약법 위반 혐의 여부 등을 조사 중이라고 밝혔다.

경찰은 전날 오후 12시쯤 "시위 현장 인근에 수류탄으로 추정되는 물체가 있다"는 신고를 받고 출동해 이 연습용 수류탄을 수거했다.

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봉쇄시위 현장 연습용 수류탄 소유주는 20대 자원봉사자···“전역하며 가지고 나왔다” 진술

입력 2026.06.30 12:41

수정 2026.06.30 12:44

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  • 김태욱 기자

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6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 지난 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 경찰이 진입을 시도하자 시위대가 항의하고 있다. 한수빈 기자

6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 이어지고 있는 지난 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 경찰이 진입을 시도하자 시위대가 항의하고 있다. 한수빈 기자

경찰이 지난 29일 잠실 봉쇄 시위 현장에서 발견된 연습용 수류탄의 소유주인 20대 남성 A씨를 입건해 조사 중이다. A씨는 경찰에서 “제대하며 가지고 나왔던 것”이라고 진술했다.

서울 송파경찰서는 30일 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장에서 연습용 수류탄을 소지하고 있던 A씨에 대해 총포화약법 위반 혐의 여부 등을 조사 중이라고 밝혔다.

경찰은 전날 오후 12시쯤 “시위 현장 인근에 수류탄으로 추정되는 물체가 있다”는 신고를 받고 출동해 이 연습용 수류탄을 수거했다. 이같은 사실이 언론 보도로 알려진 뒤 같은날 ‘수류탄을 소지했던 것으로 추정되는 인물이 현장에 다시 나타났다’는 112 신고가 경찰에 다시 접수됐다. 현장에 출동한 경찰은 수류탄을 시위 현장에 가지고 온 A씨의 신원을 확인한 뒤 송파서로 임의동행해 조사를 진행했다.

A씨는 조사 과정에서 ‘군 생활 시절 쓰레기장에서 연습용 수류탄을 습득해 지난 4월 제대하면서 가지고 나와 가방에 보관하고 있었다’고 진술했다. 경찰은 현장 자원봉사 활동을 하던 A씨가 가방에 수류탄이 있었던 사실을 뒤늦게 알게 됐고, 특별한 의도 없이 수류탄으로 장난을 치다 분실했는데 다른 자원봉사자가 이를 발견해 경찰에 신고한 것으로 파악했다.

경찰 관계자는 “연습용 수류탄 습득 및 소지 행위가 총포화약법 위반에 해당하는지 여부 등을 검토하고 관련 수사를 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

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