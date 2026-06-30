충북도, 통합건강증진사업 보건복지부 장관 표창

충북도는 30일 서울 GS타워 아모리스홀에서 열린 ‘2026년 지역사회 통합건강증진사업 성과대회’에서 보건복지부 장관 표창을 받은 것을 비롯해 도내 보건소가 좋은 성적을 거뒀다고 밝혔다.

이날 시상식에서 충북도와 충주시보건소는 ‘지역보건의료정보시스템(PHIS) 기반 성과관리 시스템 도입 시범운영 기관’으로 성과를 인정받아 복지부 장관 표창을 수상했다. 디지털 기반의 보건 행정 체계 구축과 선진적 성과관리 모델 도입을 선도한 점이 높은 평가를 받았다.

도내 시·군 보건소의 지역 밀착형 사업도 좋은 성과를 냈다. 옥천군보건소는 종합부문 평가에서 3년 연속 ‘최우수기관’으로 선정되는 영예를 안았다. 옥천군은 지역 주민의 인구구조와 건강지표를 면밀히 분석해 생활터별 맞춤형 건강증진 프로그램을 운영해 심사에서 높은 점수를 얻었다.

진천군보건소 역시 2년 연속 종합부문 ‘우수기관’에 이름을 올리며 장관 표창을 받았다. 생애주기별 맞춤 건강증진 프로그램 운영과 취약계층 건강관리 체계를 강화하고 지역 자원과 연계해 건강 사각지대를 해소하고 형평성을 향상시킨 점을 우수사례로 인정받았다.

충북도 관계자는 “현장에서 발로 뛴 보건소 직원들과 도민들의 적극적인 참여가 좋은 결실을 만들어냈다”며 “앞으로도 맞춤형 통합건강증진사업을 지속해서 확대해 ‘건강하고 살기 좋은 충북’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.