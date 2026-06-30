서울교육청, 야구대회서 “스타벅스 가야지” 광주일고 조롱한 배재고 조사 나선다

서울교육청 “사안 엄중···광주에 사과” 학교 운동부 대상 역사·인권 교육 강화도

서울시교육청이 배재고 학생 선수들이 전국고교야구대회 경기 도중 상대팀인 광주제일고를 향해 5·18민주화운동을 비하하며 “스타벅스 가야지” 등의 구호를 외친 것과 관련해 학교 현장조사에 착수한다. 교육청은 서울지역 학교 운동부를 대상으로 역사 인식과 인권교육도 강화하기로 했다.

서울시교육청은 30일 입장문을 내고 담당 부서를 배재고에 보내 사안 발생 경위와 현장 제지 여부, 학생선수 지도 과정, 학교의 후속 조치 및 재발 방지 교육 계획 등을 종합적으로 확인·점검하겠다고 밝혔다. 교육청은 조사 결과를 토대로 필요한 교육적 조치가 절차에 따라 이뤄지도록 지도할 계획이다.

교육청은 “이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 것으로 받아들여질 수 있는 표현은 교육적으로 결코 바람직하지 않으며 학생 스포츠 현장에서 있어서는 안 될 일”이라고 밝혔다.

이어 “이번 일로 상처를 받으신 광주제일고 야구부 선수단과 학부모, 동문, 광주시민께 깊이 사과드린다”고 했다.

교육청은 이번 사안을 계기로 관내 전체 학교운동부 운영 학교를 대상으로 경기장 내 혐오·차별 표현 근절과 상대 학교 및 지역사회 존중, 스포츠정신, 인권 감수성, 역사 인식에 관한 교육을 강화하기로 했다. 학생선수뿐 아니라 지도자와 관계자를 대상으로 학교운동부 운영 과정에서 지켜야 할 교육적 책임과 윤리 기준도 다시 점검할 방침이다.

다만 교육청은 “잘못된 행동에 대한 책임 있는 교육적 조치와 별개로 학생 개인에 대한 신상공격이나 과도한 비난이 확산되는 일은 경계해야 한다”며 “이번 사안이 교육의 원칙과 절차 안에서 다뤄질 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

앞서 배재고 학생선수들은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구대회 광주제일고와의 경기 도중 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라고 외쳐 논란을 빚었다. 광주제일고는 심판진을 통해 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다.

배재고는 경기 직후 SNS에 사과문을 게시하고 해당 학생선수를 생활교육위원회에 회부해 학칙과 절차에 따라 엄중히 조치하겠다고 밝혔다.