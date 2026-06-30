질병청, 폭염 앞두고 첫 열사병 진료지침···‘냉각 먼저, 검사·이송은 나중’

질병관리청은 본격적인 폭염을 앞두고 의료현장에서 활용할 수 있는 ‘응급실 열사병 진료지침’을 개발해 전국 응급실 운영 의료기관 530여곳에 배포했다고 30일 밝혔다.

분당서울대병원 응급의학과 정주 교수 연구진과 공동으로 마련한 이번 지침은 국내 최초의 열사병 표준 진료지침이다. 지금까지는 응급의료 현장에서 활용할 수 있는 표준 진료지침이 없어 의료진의 임상적 판단에 의존해 왔다.

열사병은 중심체온이 40도 이상으로 상승하고 의식 저하 등 중추신경계 이상이 동반되는 중증 온열질환이다. 신속한 치료가 이뤄지지 않으면 사망에 이를 수 있다. 응급실 온열질환 감시체계에 신고된 환자는 2011년 443명에서 지난해 4460명으로 10배 이상 늘었다. 같은 기간 누적 추정 사망자는 267명이며, 이 가운데 95.8%(256명)가 열사병으로 집계됐다.

지침에는 응급실 도착 직후 시행해야 하는 초기 평가를 비롯해 열사병 진단 기준, 환자 소생을 위한 초기 대응, 냉각치료, 약물치료와 합병증 관리, 입·퇴원 기준 등이 담겼다.

특히 열사병 치료의 핵심 원칙으로 ‘냉각을 먼저, 이송·검사는 나중에(Cool first, transport second)’를 제시했다. 질병청은 환자의 체온을 최대한 빨리 낮추는 것이 생존율을 높이는 데 가장 중요하다는 점을 강조했다.

임승관 질병청장은 “열사병 진료 지침을 통해 표준화한 진단과 적절한 치료 기준을 제공함으로써 환자의 생명을 보호하고, 온열질환 응급실 감시체계 자료의 정확도와 신뢰도 향상에도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.