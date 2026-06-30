창간 80주년 경향신문

질병청, 폭염 앞두고 첫 열사병 진료지침···‘냉각 먼저, 검사·이송은 나중’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

질병관리청은 본격적인 폭염을 앞두고 의료현장에서 활용할 수 있는 '응급실 열사병 진료지침'을 개발해 전국 응급실 운영 의료기관 530여곳에 배포했다고 30일 밝혔다.

지침에는 응급실 도착 직후 시행해야 하는 초기 평가를 비롯해 열사병 진단 기준, 환자 소생을 위한 초기 대응, 냉각치료, 약물치료와 합병증 관리, 입·퇴원 기준 등이 담겼다.

특히 열사병 치료의 핵심 원칙으로 '냉각을 먼저, 이송·검사는 나중에'를 제시했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

질병청, 폭염 앞두고 첫 열사병 진료지침···‘냉각 먼저, 검사·이송은 나중’

입력 2026.06.30 14:05

  • 이혜인 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
30도 안팎의 불볕더위가 이어진 지난 28일 서울 마포구 난지 한강공원 물놀이장에서 시민들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 한수빈 기자

30도 안팎의 불볕더위가 이어진 지난 28일 서울 마포구 난지 한강공원 물놀이장에서 시민들이 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 한수빈 기자

질병관리청은 본격적인 폭염을 앞두고 의료현장에서 활용할 수 있는 ‘응급실 열사병 진료지침’을 개발해 전국 응급실 운영 의료기관 530여곳에 배포했다고 30일 밝혔다.

분당서울대병원 응급의학과 정주 교수 연구진과 공동으로 마련한 이번 지침은 국내 최초의 열사병 표준 진료지침이다. 지금까지는 응급의료 현장에서 활용할 수 있는 표준 진료지침이 없어 의료진의 임상적 판단에 의존해 왔다.

열사병은 중심체온이 40도 이상으로 상승하고 의식 저하 등 중추신경계 이상이 동반되는 중증 온열질환이다. 신속한 치료가 이뤄지지 않으면 사망에 이를 수 있다. 응급실 온열질환 감시체계에 신고된 환자는 2011년 443명에서 지난해 4460명으로 10배 이상 늘었다. 같은 기간 누적 추정 사망자는 267명이며, 이 가운데 95.8%(256명)가 열사병으로 집계됐다.

지침에는 응급실 도착 직후 시행해야 하는 초기 평가를 비롯해 열사병 진단 기준, 환자 소생을 위한 초기 대응, 냉각치료, 약물치료와 합병증 관리, 입·퇴원 기준 등이 담겼다.

특히 열사병 치료의 핵심 원칙으로 ‘냉각을 먼저, 이송·검사는 나중에(Cool first, transport second)’를 제시했다. 질병청은 환자의 체온을 최대한 빨리 낮추는 것이 생존율을 높이는 데 가장 중요하다는 점을 강조했다.

임승관 질병청장은 “열사병 진료 지침을 통해 표준화한 진단과 적절한 치료 기준을 제공함으로써 환자의 생명을 보호하고, 온열질환 응급실 감시체계 자료의 정확도와 신뢰도 향상에도 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글