서울 도봉, 광명에 청년주택 500호…신혼부부·고령자 등 특화주택 1780호 공급된다

청년, 신혼부부, 노인 등을 위한 생애주기별 맞춤형 공공임대주택 1780가구가 공급된다.

국토교통부는 올해 상반기 특화주택 공모를 진행한 결과 전국 14개 사업, 총 1780가구를 대상지로 선정했다고 30일 밝혔다.

특화주택은 입주자 특성에 맞춘 주거 공간과 돌봄 공간, 공유사무실 같은 특화시설을 함께 제공하는 공공임대주택이다. 이번에 선정된 사업은 주택도시기금 출자와 융자 등을 지원받아 지어진다. 이번 결과는 지난 3월23일부터 5월22일까지 2개월간 신청을 받아 심사를 거쳐 결정됐다.

유형별로는 지역제안형 특화주택 7건(605호), 청년특화주택 4건(800호), 고령자복지주택 1건(100호), 일자리연계형 지원주택 2건(275호)이 선정됐다.

청년 특화주택은 서울시 도봉구(391호), 경기도 광명시(133호), 경북도 경산시(220호), 대전시 유성구(56호)에 총 800호가 공급된다. 서울 도봉구에는 성균관대학교 야구장 부지에 청년특화주택이 공급된다. 오픈 스터디룸, 청년카페 등이 함께 조성된다. 경기도 광명에는 광명세무서 부지에 청년을 위한 오피스텔 133호와 코워킹스페이스, 공유주방 등이 지어진다.

지역 제안형 특화주택은 인천시와 부산시, 경북도, 강원도 등 총 7건이 선정됐다. 인천 검단신도시에는 신혼부부를 위한 육아친화형 특화주택 80가구가 지어지고, 부산 강서구 에코델타 스마트시티에는 산업단지 노동자를 위한 주택과 함께 키즈카페, 다함께돌봄센터 같은 개방형 양육지원시설이 들어선다.

고령자 복지 주택은 강원도 태백시에 100가구가 공급된다. 65세 이상 무주택 고령자를 대상으로 움직임을 감지하는 어르신 동작 감지 안전센서와 안전손잡이 등 주거약자용 편의시설이 설치된다. 건강관리와 여가활동을 돕는 복지시설도 함께 마련된다.

일자리 연계형 지원주택은 충북 보은(160가구)과 경남 함안(115가구)이 선정됐다. 산업단지 노동자를 위한 직주근접형 주택이 공급된다.