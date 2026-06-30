‘음주운전 뺑소니’ 김호중 가석방 출소···5개월 일찍 사회 복귀

음주운전 뺑소니 사고로 실형을 선고받고 복역한 김호중이 30일 가석방으로 출소했다.

김호중은 이날 오전 10시 교도소 안에서 승용차에 탑승했다. 그는 정문에서 대기중이던 취재진 30여명을 피해 교도소를 떠났다. 승용차에 탑승하기 전 검은색 정장을 입고 마스크를 쓴 김호중의 모습이 취재진의 카메라에 포착되기도 했다.

교도소 입구 도로변에는 보라색 복장을 한 김호중의 팬 70여명이 모였다. 이들은 ‘정말 고생했다. 사랑한다’ ‘기다렸다. 이제 행복하자’ 등의 글귀가 쓰인 손 현수막을 들고 서 있었다.

김씨는 지난해 5월9일 오후 11시44분쯤 서울 강남구 압구정로에서 음주 상태로 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 도주했다. 김씨는 이후 매니저 장모 씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 됐다.

김씨는 음주운전 사실을 부인하다가 사고 열흘 만에 범행을 시인했다. 1심과 2심 법원은 김호중에게 징역 2년 6개월을 선고했고, 김호중이 대법원 상고를 취하하면서 실형이 확정됐다.

서울구치소에서 수감 생활을 하던 김호중은 지난해 8월 국내 유일의 민영 교도소인 소망교도소로 이감돼 복역했다. 그는 가석방 심사 통과로 오는 11월로 예정됐던 만기 출소일보다 5개월 먼저 출소했다.