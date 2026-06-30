‘81조원’ 메가프로젝트 발판 삼아 박수현 ‘AI 1호 공약’ 속도 낸다

정부에 ‘글로벌 AI 하드웨어 실증특구’ 지정 촉구 충남 북부권 산업용수 인프라 확충 제안도

정부가 충청권을 반도체 패키징과 AI 데이터센터 거점으로 육성하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’를 발표하자 박수현 충남지사 당선인이 자신의 1호 공약인 ‘AI 산업혁신’을 앞세운 후속 구상을 내놨다. 정부 투자계획을 발판으로 충남을 글로벌 인공지능(AI) 하드웨어 실증 특구로 지정하고 반도체 산업의 핵심 기반인 산업용수 인프라를 선제적으로 확충해야 한다는 내용이다.

박 당선인은 자신의 SNS를 통해 “‘충남 산업AI 신경망’을 주축으로 한 글로벌 AI 하드웨어 실증 특구를 지정하고 충청권 ‘수자원 인프라’에 대한 정부의 선제적 국비 투자를 강력히 요청한다”고 30일 밝혔다.

정부가 발표한 메가프로젝트는 삼성전자와 SK그룹 등이 1000조원이 넘는 규모의 반도체와 AI 데이터센터, 피지컬 AI 등 미래 첨단산업에 대규모 투자를 집중하는 것이 골자다. 81조원이 투입되는 충청권은 반도체 첨단 패키징과 대규모 AI 데이터센터 구축의 핵심 거점으로 제시됐다. 삼성전자는 천안·아산을 HBM 등 첨단 패키징 거점으로 육성하는 방안을, SK는 AI 데이터센터 구축 계획을 제시했다.

박 당선인의 이번 제안은 1호 공약인 ‘AI 산업혁신·AI 기본사회 구현’의 연장선에 있다. 그는 제조업 AI 전환과 중소기업 AI 원스톱 지원, AI 데이터 기반 산업 생태계 조성을 비롯해 의료·돌봄, 농어업, 교육, 교통, 소상공인 지원 등 도정 전반에 AI를 접목하는 ‘사람 중심 AI 충남’을 핵심 공약으로 제시한 바 있다.

박 당선인은 “충청권에는 반도체와 AI 데이터센터를 비롯해 디스플레이·배터리·바이오 등 미래산업 전반에 걸쳐 대규모 투자가 계획돼 있다”며 “서남권의 신규 대규모 투자가 실제 가동되기까지 걸릴 5년 전후의 물리적 시간 동안 대한민국 반도체의 명운과 글로벌 공급망을 지켜낼 주역은 이미 비수도권 반도체 생태계의 압도적 비중을 차지하고 있는 충청권”이라고 했다.

그는 정부에 충남을 중심으로 한 ‘글로벌 AI 하드웨어 실증 특구’ 지정할 것을 요구했다. AI 데이터센터를 단순한 서버 집적지가 아닌 산업 데이터를 연결하는 ‘연합형 광역 데이터 협력 시스템’의 기반으로 활용해야 한다며 충남의 연구개발 역량과 삼성전자 온양캠퍼스 등 제조 인프라를 결합한 초광역 AI 반도체 생태계를 구축하자고 제안했다.

박 당선인은 산업용수 인프라 확충도 촉구했다.

그는 “반도체 산업의 핵심 기반인 공업용수 확보를 위해 충남 북부권 국가 수자원망을 선제적으로 확충해야 한다”며 “이를 통해 충남과 호남 모두의 첨단산업 육성을 뒷받침해야 한다”고 했다.