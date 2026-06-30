대만 검찰, 엔비디아 반도체 중국 밀수출 기업 압수수색

대만 검찰이 엔비디아 인공지능(AI) 칩의 중국 밀반출 의혹과 관련해 서버 제조업체인 슈퍼마이크로컴퓨터에 대한 수사를 확대했다. 대만이 미국의 대중국 기술 제재에 발맞춘 것으로 풀이된다.

29일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 대만 기륭지방검찰청은 이날 슈퍼마이크로 서버의 불법 수출 사건을 수사하면서 6명의 거주지와 관련 기업 3곳을 압수 수색을 했다고 밝혔다.

검찰은 압수수색 대상 기업의 이름은 공개하지 않았지만, 사안에 정통한 관계자는 슈퍼마이크로의 대만 사무실도 수색 대상에 포함됐다고 말했다. 대만 데이터센터 운영업체 치프텔레콤과 슈퍼마이크로 유통업체 알바트론테크놀로지도 수사 대상에 포함된 것으로 알려졌다.

슈퍼마이크로는 성명을 통해 대만 당국과 긴밀히 협력하고 있다는 입장을 냈다. 이들은 “첨단 기술과 지식재산권 보호에 최선을 다하고 있다”며 “당사는 기술이 법이 의도한 방식대로 유통될 수 있도록 대만과 기타 사업 지역의 수사기관 및 정부 당국과 계속 협력하고 있다”고 밝혔다.

이번 수사는 대만이 AI 반도체의 중국 우회 수출을 단속하는 과정에서 이뤄졌다. 블룸버그는 “미국이 중국의 첨단 기술 접근을 차단하기 위해 대만에 보다 적극적인 역할을 요구해온 데 따른 것”이라고 설명했다. 미국은 중국이 첨단 AI 반도체를 군사적으로 활용할 수 있다는 이유로 중국에 대한 수출을 제한해왔다.

현재 대만에서 AI 반도체의 중국 수출 자체를 형사처벌하고 있지는 않다. 다만 대만 당국은 수출업자들에게 이 거래가 미국의 수출 통제를 위반할 수 있다고 경고하고 있고, AI 반도체의 대중국 수출을 형사처벌 대상으로 규정하는 방안을 검토하고 있다.

엔비디아의 최첨단 AI 반도체는 모두 대만 TSMC에서 생산하고 있다.