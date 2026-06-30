주한미군 반환공여구역 토지 매입비, 국비 지원 60~80%→95%로 확대

지방정부가 주한미군 반환공여구역의 토지를 매입할 때 국가가 소요 경비의 95%까지 국비로 지원한다.

행정안전부는 30일 국무회의에서 주한미군 반환공여구역의 개발을 활성화하고 지방정부의 재정 부담을 덜어주는 내용을 담은 ‘주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법 시행령’ 개정안이 의결됐다고 밝혔다. 이번 개정안은 지난해 11월14일 이재명 대통령과의 경기북부 타운홀미팅에서 주민들에게 발표했던 반환공여구역에 대한 정부의 지원을 구체화해 이행하는 후속 조치다.

주한미군 반환공여구역은 한국이 주한미군에게 제공한 공여구역 중 미국이 한국에 반환한 구역을 말한다. 행안부는 2006년 제정한 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법에 따라 지방정부가 주민 편의를 위한 도로·하천·공원을 조성하기 위해 그간 주한미군 반환공여구역의 토지를 매입하는 경우 매입 소요경비의 60~80%를 국비로 보조했다.

하지만 지방정부에서는 주한미군에게 공여된 토지로 인해 오랜 기간 지역 발전이 정체됐고, 국가 안보를 위해 감내한 그간 희생을 고려할 때 지방정부의 재정 부담 완화, 국가 차원의 지원 확대가 절실하다는 의견을 제기해왔다.

이에 지방정부가 주한미군 반환공여구역을 도로·하천·공원으로 조성하기 위해 토지를 매입하는 경우 매입 소요경비의 최대 95%까지 국가가 지원할 수 있도록 보조 기준의 상한을 조정했다.

이번 개정 사항은 공포 즉시 시행될 예정이다. 다만 종전 규정에 따라 국가로부터 반환공여구역의 토지 매입 소요경비를 이미 보조받은 경우에는 종전의 규정에 따르기로 했다.