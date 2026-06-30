6월 모평 과탐 응시자 반토막…‘사탐런’에 입시 전략 ‘안갯속’

지난 4일 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가에서 사회탐구로 선택이 쏠리는 ‘사탐런’ 현상이 역대 최대 규모로 나타났다. 과학탐구 응시자가 1년 새 절반 가까이 줄면서 올해 수능은 선택과목에 따른 유불리가 예년보다 커질 수 있다는 분석이 나온다. 영어는 절대평가 도입 이후 6월 모평 기준 두 번째로 어려운 수준으로 출제돼 변별력을 유지한 것으로 나타났다.

한국교육과정평가원이 30일 발표한 2027학년도 수능 6월 모평 채점 결과에 따르면 사회·과학탐구 응시자 가운데 사회탐구를 1과목 이상 선택한 수험생은 34만8739명으로 전체의 86.3%를 차지했다. 반면 과학탐구만 응시한 수험생은 5만5450명(13.7%)에 그쳤다. 과탐만 응시한 수험생은 지난해 6월 모평(10만1983명)보다 4만6533명(45.6%) 감소했다.

2022학년도 통합수능 도입 이후 가장 큰 규모의 ‘사탐런’이 현실화된 셈이다. 과탐 응시 집단이 급격히 줄면서 과탐 2등급 이내 인원은 지난해보다 1만1689명(34.2%) 감소한 반면, 사탐은 5382명(7.9%) 증가했다. 응시 모집단 자체가 크게 달라져 동일한 실력이라도 선택 과목에 따라 표준점수와 백분위가 달라질 가능성이 커졌다는 것이다.

주요 과목 난이도는 지난 수능보다 전반적으로 쉽게 출제된 것으로 나타났다.

절대평가인 영어는 지난 수능보다는 쉬웠지만, 여전히 어려운 수준을 유지했다. 영어 1등급(원점수 90점 이상) 비율이 4.13%(1만6979명)로 집계됐는데, 이는 상대평가인 국어(5.38%)와 수학(4.83%)보다도 낮은 수치였다. ‘불수능’ 논란이 일었던 지난해 수능(3.11%)보다는 1등급 비율이 높았고, 영어 절대평가가 도입된 2018학년도 이후 6월·9월 모의평가와 수능을 통틀어서는 세 번째로 낮았다.

국어와 수학은 지난해 수능보다 다소 쉽게 출제된 것으로 분석됐다. 국어 표준점수 최고점은 132점으로 지난해 수능(147점)보다 15점 낮았고, 수학은 138점으로 지난해 수능(139점)보다 1점 낮았다. 국어 만점자는 3725명으로 지난해 수능(261명)의 14배 수준이었고, 수학 만점자는 1474명으로 지난해(780명)의 약 두 배였다.

입시업계는 올해 수능이 통합수능 도입 이후 가장 예측하기 어려운 시험이 될 것으로 전망했다. 임성호 종로학원 대표는 “사탐런이 극심한 상황에서 각 대학의 입시 결과 정보 공개도 매우 제한적”이라며 “수험생들은 경험해보지 못한 입시 구도 변화에 당황할 수 있다”고 말했다.