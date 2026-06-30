창간 80주년 경향신문

[속보]공수처, ‘돈거래 의혹’ 김영환 충북지사 사무실 압수수색

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

고위공직자범죄수사처가 30일 김영환 충북지사의 '돈거래 의혹'에 대해 충북도청 사무실 등을 압수수색했다.

김 지사가 C사 시설 확장에 대한 인허가 청탁을 받고 돈을 빌린 것이 아니냐는 의혹이 불거졌다.

김 지사는 지난 6·3 지방선거에서 재선에 도전했지만 신용한 더불어민주당 후보에 밀려 낙선했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보]공수처, ‘돈거래 의혹’ 김영환 충북지사 사무실 압수수색

입력 2026.06.30 14:40

수정 2026.06.30 15:25

펼치기/접기
  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
김영환 충북지사가 23일 자신을 6·3 지방선거에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회의 결정 효력을 정지해 달라는 가처분 신청 심문에 출석하기 위해 서울남부지법으로 향하고 있다. 연합뉴스

김영환 충북지사가 23일 자신을 6·3 지방선거에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회의 결정 효력을 정지해 달라는 가처분 신청 심문에 출석하기 위해 서울남부지법으로 향하고 있다. 연합뉴스

고위공직자범죄수사처가 30일 김영환 충북지사가 지역 사업가로부터 청탁을 받고 거액의 금전거래를 했다는 의혹에 대해 강제수사에 나섰다.

공수처 수사4부(부장검사 차정현)는 이날 충북도청 사무실에 검사와 수사관 10여명을 투입해 김 지사의 개인 휴대전화와 관련 서류를 확보했다. 영장에는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의가 적시됐다. 특가법상 뇌물죄는 공무원이 자신의 직무와 관련한 부당한 청탁 대가로 고액의 금품이나 이익을 받았을 때 성립한다.

김 지사는 2023년 10월 자신 명의의 서울 종로구 2층 건물과 토지를 담보로 A업체에게 30억원을 빌렸다. A업체의 실질적 소유주로 알려진 B씨는 충북에서 폐기물 처리 사업을 하는 C업체의 대표였다. C업체가 충북도 산하기관의 인허가가 필요한 시설 증설을 추진한 사실이 알려지면서 김 지사가 청탁 대가로 돈을 수수한 것이 아니냐는 의혹이 불거졌다.

충북 시민단체가 2023년 김 지사를 사전수뢰 등의 혐의로 고발했지만 지난해 6월 경찰이 불송치 결정했다. C업체가 시설 증설을 추진한 시점은 김 지사의 취임 전인 2021년이었고, 김 지사가 실제 A업체에 이자를 꾸준히 납부한 데다 자신의 건물에 근저당권을 설정해 청탁이나 특혜를 인정하기 어렵다고 판단했다.

시민단체는 경찰 수사 결과를 인정할 수 없다며 지난달 김 지사를 공수처에 다시 고발했다.

공수처 관계자는 이날 통화에서 “시민단체 고발은 있었지만 경찰 수사와는 완전히 별개의 사건”이라며 “경찰과는 보고 있는 액수도 다르다”고 말했다.

김 지사는 지난 6·3 지방선거에서 재선에 도전했지만 신용한 더불어민주당 후보에 밀려 낙선했다. 김 지사는 이날 이임식을 열어 4년 임기를 마무리했다. 공수처는 이임식 이후 압수수색에 착수한 것으로 전해졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글