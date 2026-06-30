[속보]공수처, ‘돈거래 의혹’ 김영환 충북지사 사무실 압수수색

고위공직자범죄수사처가 30일 김영환 충북지사가 지역 사업가로부터 청탁을 받고 거액의 금전거래를 했다는 의혹에 대해 강제수사에 나섰다.

공수처 수사4부(부장검사 차정현)는 이날 충북도청 사무실에 검사와 수사관 10여명을 투입해 김 지사의 개인 휴대전화와 관련 서류를 확보했다. 영장에는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의가 적시됐다. 특가법상 뇌물죄는 공무원이 자신의 직무와 관련한 부당한 청탁 대가로 고액의 금품이나 이익을 받았을 때 성립한다.

김 지사는 2023년 10월 자신 명의의 서울 종로구 2층 건물과 토지를 담보로 A업체에게 30억원을 빌렸다. A업체의 실질적 소유주로 알려진 B씨는 충북에서 폐기물 처리 사업을 하는 C업체의 대표였다. C업체가 충북도 산하기관의 인허가가 필요한 시설 증설을 추진한 사실이 알려지면서 김 지사가 청탁 대가로 돈을 수수한 것이 아니냐는 의혹이 불거졌다.

충북 시민단체가 2023년 김 지사를 사전수뢰 등의 혐의로 고발했지만 지난해 6월 경찰이 불송치 결정했다. C업체가 시설 증설을 추진한 시점은 김 지사의 취임 전인 2021년이었고, 김 지사가 실제 A업체에 이자를 꾸준히 납부한 데다 자신의 건물에 근저당권을 설정해 청탁이나 특혜를 인정하기 어렵다고 판단했다.

시민단체는 경찰 수사 결과를 인정할 수 없다며 지난달 김 지사를 공수처에 다시 고발했다.

공수처 관계자는 이날 통화에서 “시민단체 고발은 있었지만 경찰 수사와는 완전히 별개의 사건”이라며 “경찰과는 보고 있는 액수도 다르다”고 말했다.

김 지사는 지난 6·3 지방선거에서 재선에 도전했지만 신용한 더불어민주당 후보에 밀려 낙선했다. 김 지사는 이날 이임식을 열어 4년 임기를 마무리했다. 공수처는 이임식 이후 압수수색에 착수한 것으로 전해졌다.